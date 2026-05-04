Dos destinos en un mismo viaje: Aeroméxico confirma la estrategia stopover en CDMX

Viajar con escala en la Ciudad de México dejará de ser solo una conexión para convertirse en parte del recorrido. Aeroméxico confirmó una estrategia que permitirá a los pasajeros internacionales aprovechar su itinerario para conocer más de un destino sin necesidad de comprar vuelos adicionales.

El anuncio se realizó durante el Tianguis Turístico 2026 y fue detallado por Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales de la aerolínea, como parte de un plan para fortalecer la conectividad y posicionar a la capital como un punto clave en las rutas internacionales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es el stopover y cómo funciona?

El modelo conocido como “stopover” permite hacer una escala extendida en un punto intermedio del viaje. En este caso, la Ciudad de México se convertirá en ese destino adicional, donde los viajeros pueden permanecer varios días antes de continuar su trayecto.

Con este esquema, una persona puede volar desde otro país, detenerse en la capital mexicana y después seguir hacia su destino final, todo dentro de una misma reservación.

Este modelo ya se aplica en ciudades como Madrid, Dubái, Doha, Panamá o Estambul, y ahora busca posicionar a México dentro de esa red global de hubs turísticos.

Continuamos en el @TianguisTurisMX en Acapulco, Guerrero, donde hemos sido reconocidos por SECTUR por nuestro compromiso con la promoción del turismo dentro y fuera de México. 🇲🇽🌎



¡Así es como seguiremos trabajando para conectarte con más destinos! pic.twitter.com/EEe6qUXLeR — Aeroméxico (@Aeromexico) April 30, 2026

¿Por qué Aeroméxico apuesta por esta estrategia?

De acuerdo con la compañía, esta decisión busca que los pasajeros no solo utilicen la ciudad como punto de conexión, sino que la integren como parte de su experiencia de viaje. Según la misma aerolínea, es una estrategia ya activa en 2026, en fase de implementación progresiva.

La estrategia forma parte de un plan más amplio de crecimiento, impulsado por una alta demanda internacional y factores de ocupación superiores al 90% en mercados como Europa. Además, la aerolínea proyecta un incremento en su capacidad de entre 3% y 5% durante este año.

En paralelo, ha fortalecido su red de rutas con nuevas conexiones como Ciudad de México–Tegucigalpa, Quito y Barcelona, así como Monterrey–París, y prepara nuevas aperturas como Monterrey–Nueva York y Guadalajara–Seattle.

¿Qué beneficios tiene para los viajeros?

Para los pasajeros, el principal atractivo es la posibilidad de ampliar su itinerario sin complicaciones. En lugar de hacer una escala breve, ahora pueden convertirla en una estancia planificada.

Entre los beneficios más relevantes se encuentran:

Mayor flexibilidad en el viaje

Oportunidad de conocer un destino adicional

Mejor aprovechamiento del costo del boleto

Además, esta estrategia cobra especial relevancia rumbo a la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, donde la aerolínea prevé operar vuelos charter para transportar a aficionados y equipos, reforzando su papel en la conectividad internacional.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.