Adultos mayores de 75 años en Jalisco deberán cumplir este requisito para obtener la licencia de conducir

Para algunos adultos mayores, manejar sigue siendo parte de su rutina diaria para llevar a cabo toda clase de pendientes o procesos. Sin embargo, y en el caso especial de Jalisco, la permisividad para realizar esta acción está condicionada a un documento especial: un certificado de salud.

Según autoridades jaliscienses, este requisito debe acreditar que el solicitante cuenta con ciertas aptitudes para conducir un vehículo automotor, lo que justificaría el otorgamiento de la licencia de conducir.

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¿Qué requisito deberán cumplir?

De acuerdo con lo establecido por autoridades de movilidad en Jalisco, este certificado de salud debe confirmar que la persona puede manejar en condiciones físicas y mentales adecuadas.

Aunque las autoridades no detallan un formato único para el certificado, el documento debe ser emitido por una institución de salud oficial y evaluar aspectos como:

visión

audición

movilidad

capacidad de reacción

estado cognitivo del solicitante

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¿Qué documentos piden para una licencia nueva?

Para tramitar una licencia nueva en Jalisco, se deben presentar documentos que permitan comprobar identidad, domicilio y datos personales. Además, es importante llevarlos en original y copia para evitar contratiempos en el módulo.

Entre los requisitos generales están:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

CURP actualizada o acta de nacimiento que la contenga

Tipo de sangre

Certificado de salud, si la persona tiene 75 años o más

Además, quienes tramiten una licencia nueva deberán aprobar el examen de conocimientos viales y la prueba práctica de manejo. En algunos casos, como motociclistas, conductores de transporte público o permisos para menores, también se pide una constancia de curso vial.

¿Qué cambia en el refrendo?

En el refrendo, los requisitos son similares a los de la licencia nueva, pero para automovilista, chofer y motociclista no se contemplan exámenes de manejo.

La excepción está en las personas de 75 años o más: de acuerdo con la Secretaría de Transporte de Jalisco, ellas sí deberán presentar un certificado de salud, aunque solo estén renovando el documento.

¿Cuánto cuesta la licencia en Jalisco?

Para 2026, los costos de una licencia nueva en Jalisco son:

automovilista: 913 pesos

chofer: 1,030 pesos

motociclista: 600 pesos.

En el caso del refrendo, las tarifas son:

automovilista: 766 pesos

chofer: 913 pesos

motociclista: 500 pesos

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