Confirmado en Nuevo León: estos son los descuentos de hasta el 100% en placas y licencias en 2026

Durante 2026, Nuevo León mantendrá vigentes tres subsidios para trámites vehiculares para diversos grupos poblacionales.

Los apoyos incluyen placas gratuitas para personas con discapacidad, descuentos en reposiciones y una reducción del 70% en licencias de conducir para personal operativo de seguridad y atención de emergencias.

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Placas gratis para personas con discapacidad

El beneficio más alto corresponde a la expedición por primera vez de placas para personas con discapacidad, ya que el Gobierno de Nuevo León aplica un subsidio del 100% sobre el costo del trámite.

En caso de robo o extravío, también existe un subsidio del 50% para la reposición de las placas. Este apoyo solo puede utilizarse una vez, por lo que de acuerdo con los precios actuales para realizar este trámite, de $1,131 pesos para automóviles y $283 pesos para motocicletas, el descuento le daría a los conductores la posibilidad de pagar solo $565.50 pesos para dueños de automóviles y $141.50 para motociclistas.

Sin embargo, y de acuerdo con las mismas autoridades, en caso de contar con adeudos, se deberán liquidar al momento de aprovechar este beneficio.

Requisitos para solicitar las placas

Para reclamar el subsidio del 100%, las autoridades solicitan documentos como:

Certificado médico que acredite discapacidad motriz o limitación de movilidad.

Licencia de conducir vigente de Nuevo León.

Datos o número de placas del vehículo registrado.

Para conocer el resto de los documentos requeridos, se puede ingresar a la página oficial de Nuevo León.

En el caso de los requisitos para aprovechar el descuento para reposición de placas por extravío o robo, es necesario acudir al Ministerio Público para informar sobre este hecho en caso del mal uso de dichos documentos.

¿Cómo se realiza el trámite?

El procedimiento para ambos trámites puede iniciarse en línea mediante la plataforma NLínea o en el portal del Instituto de Control Vehicular.

Los pasos generales son:

Registrar la solicitud. Subir la documentación requerida. Esperar la validación de los documentos. Recibir una cita. Acudir a la delegación para recoger las placas.

Licencias con descuento del 70% para personal operativo

El segundo beneficio aplica para personal operativo de:

Seguridad pública.

Procuración de justicia.

Tránsito.

Bomberos.

Cuerpos de rescate.

Protección civil.

El subsidio es del 70% en la expedición, renovación o reposición de la licencia de conducir y puede utilizarse una sola vez. Aplica para personal municipal, estatal o federal.

¿Cuánto cuesta una licencia con y sin descuento?

Tomando como referencia una licencia de 3 años con costo de $938 pesos, el beneficiario pagaría aproximadamente $281.40 pesos tras aplicarse el subsidio del 70%. En el caso de optar por la de 5 años, de $1,408 pesos, solo pagaría $422 pesos.

Además de cumplir con los requisitos generales establecidos para la expedición o renovación de licencias en Nuevo León, el solicitante debe acreditar que forma parte de alguna corporación o institución incluida dentro de los sectores beneficiados por el subsidio.

Las autoridades recomiendan consultar directamente con el Instituto de Control Vehicular para conocer la documentación específica que debe presentarse en cada caso.

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