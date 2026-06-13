Nuevo León llama a todos estos autos modelo 2020 o anteriores a realizar un trámite con urgencia

Si eres propietario de un vehículo en Nuevo León modelo 2020 o anterior, debes saber que el Instituto de Control Vehicular llama a todos aquellos que tengan refrendos pendientes o sin cambio de propietario a regularizar su situación.

Para ello, el Instituto de Control Vehicular de Nuevo León (ICVNL) ha habilitado el programa “Ponlo a tu Nombre y/o Ponte al Corriente” que permite poner en orden la situación del vehículo, obtener la Constancia de Registro Vehicular y recibir placas nuevas mediante una cuota fija.

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¿Cuánto cuesta regularizar un vehículo en Nuevo León y qué incluye el trámite?

El ICVNL establece montos fijos para regularizar los automóviles modelo 2020 o anteriores que tengan refrendos pendientes. Los costos varían según el tipo de vehículo:

Autos modelo 2020 o anterior: cuota fija de $5,865 pesos . Esto incluye regularización de refrendos pendientes, Constancia de Registro Vehicular y placas nuevas. Este monto no incluye multas municipales ni cambio de propietario.

cuota fija de . Esto incluye regularización de refrendos pendientes, Constancia de Registro Vehicular y placas nuevas. Este monto no incluye multas municipales ni cambio de propietario. Motocicletas y remolques (cualquier modelo): $821 pesos. El monto incluye liquidación de refrendos pendientes, cambio de propietario, Constancia de Registro Vehicular y placas nuevas.

¿Qué documentos se necesitan para hacer el trámite vehicular en Nuevo León?

Los requisitos para acceder a este programa son:

Licencia de conducir vigente de Nuevo León

de Nuevo León Constancia de Registro Vehicular endosada o refactura a nombre del nuevo propietario, en caso de requerir cambio de propietario

Para vehículos modelo 2016 o anteriores sin documentos, el ICVNL permite imprimir una solicitud especial que debe llenarse con la firma de dos testigos y presentarse en cualquiera de sus delegaciones.

El trámite puede realizarse en línea en el sitio web oficial del Instituto de Control Vehicular de Nuevo León.

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