Confirmado en Veracruz: estos son los costos y requisitos a junio 2026 para las nuevas licencias de conducir A, B, C y D

Los conductores del estado que necesiten obtener su licencia de conducir por primera vez tienen ante sí un proceso con reglas claras y costos diferenciados. El tipo de licencia define el monto a pagar, y la diferencia entre el más alto y el más bajo supera los mil pesos. Quien no lleve todos los documentos en regla ese día tendrá que regresar, sin excepción.

Un requisito en particular sorprende a muchos solicitantes. Las autoridades de Veracruz exigen, junto con la identificación y el comprobante de domicilio, un documento que no suele estar en la lista mental de los trámites ordinarios, y sin él el proceso no avanza.

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Requisitos para tramitar licencia nueva en Veracruz en 2026

El trámite de licencia nueva en Veracruz exige un expediente completo desde el primer momento: la ventanilla no acepta documentación parcial ni permite completarla en una segunda visita el mismo día. Quien llegue sin alguno de los requisitos deberá reiniciar el proceso, incluido el pago.

El documento que más solicitantes olvidan es el Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), un requisito oficial que bloquea el trámite si no se presenta. Estos son todos los documentos obligatorios:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, Cartilla del Servicio Militar Nacional o cédula profesional)

Documentación que acredite estancia legal en el país (solo extranjeros)

Comprobante de domicilio original con vigencia no mayor a 3 meses (luz, agua, teléfono, predial o constancia municipal)

CURP actualizada

Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA)

Comprobante de pago

Los costos de licencias A, B, C y D en Veracruz van de $1,390 a $2,432 según el tipo solicitado.

Costos de licencia nueva en Veracruz por tipo A, B, C y D a junio 2026

Los montos vigentes para la expedición de licencia nueva son los siguientes, conforme a la información oficial de la dependencia estatal:

Tipo A: $2,432.00

$2,432.00 Tipo B: $2,289.00

$2,289.00 Tipo C: $1,942.00

$1,942.00 Tipo D: $1,390.00

La licencia tipo A es la más costosa del catálogo, con una diferencia de más de mil pesos frente a la tipo D. El solicitante debe cubrir el pago antes de presentarse a la ventanilla, ya que el comprobante forma parte del expediente obligatorio.

Presentarse con el expediente incompleto implica perder el turno y reiniciar el proceso desde el pago. La recomendación es reunir todos los documentos el día anterior y revisar que el comprobante de domicilio no supere los tres meses de antigüedad.

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