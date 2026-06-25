Es oficial: Guanajuato abre registro y confirma fecha de la Tarjeta Rosa para este grupo de personas

La Tarjeta Rosa en Guanajuato abrirá una nueva etapa de registro para mujeres que no alcanzaron a entrar al programa en el primer periodo. Esta vez, las autoridades estatales confirmaron que el registro dará inicio solo un día después de la finalización del período de dispersión del primer depósito: 30 de junio.

El nuevo registro estará dirigido a mujeres madres de familia que viven en Guanajuato y cumplen con el perfil del apoyo.

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¿Qué se confirmó sobre el nuevo registro de la Tarjeta Rosa y quienes podrán registrarse?

La segunda etapa de inscripción comenzará el miércoles 1 de julio. Para este nuevo periodo, la Secretaría del Nuevo Comienzo de Guanajuato informó que habrá 45 mil espacios disponibles, los cuales recibirán un apoyo económico de $6,000 pesos.

El programa está dirigido a mujeres jefas de familia, principalmente aquellas que necesitan un apoyo económico para gastos del hogar, hijas e hijos o necesidades básicas.

Además, se deben cumplir estos requisitos generales:

Vivir en Guanajuato.

Tener entre 25 y 45 años.

Cumplir con las condiciones marcadas por el programa.

¿Qué documentos deben preparar?

Antes de que abra el registro, las interesadas pueden adelantar la revisión de sus documentos.

Los documentos básicos son:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Acta de nacimiento de al menos una hija o hijo

También se recomienda que los documentos estén legibles, actualizados y coincidan con los datos de la solicitante. Si la CURP, el domicilio o el nombre tienen diferencias, el proceso podría detenerse hasta que la información sea corregida.

Fechas de registro Tarjeta Rosa 2026 La segunda etapa cuenta con más de 40 mil lugares disponibles. (Somos Aliadas)

¿Cuándo se entregará la Tarjeta Rosa?

La entrega de tarjetas para esta nueva etapa está prevista del lunes 10 al viernes 21 de agosto de 2026. En ese periodo no solo se atenderá a las mujeres de nuevo registro, también a beneficiarias de la primera etapa que no pudieron recoger su tarjeta durante abril y mayo.

De acuerdo con la información difundida por autoridades estatales, en la primera etapa se entregaron 610 mil tarjetas, pero quedaron 35 mil pendientes de un total de 645 mil mujeres registradas. Por ello, en agosto se contemplará la atención de dos grupos:

35 mil beneficiarias que deberán reagendar su cita.

45 mil mujeres de nueva inscripción.

Ambas deberán estar atentas al periodo de entrega de tarjetas.

En el esquema regular, la Tarjeta Rosa contempla dos pagos de $3 mil pesos durante el año. Sin embargo, para las mujeres que entren en esta segunda etapa o que reagenden porque no recogieron su tarjeta, el apoyo se entregará en una sola exhibición de $6 mil pesos en noviembre.

Por eso, además de completar el registro o la reprogramación, será importante acudir por la tarjeta en el periodo indicado. No recogerla a tiempo puede afectar el seguimiento del apoyo y dejar fuera a la beneficiaria del proceso.

¿Dónde consultar información oficial?

Para evitar fraudes o registros falsos, las interesadas deben revisar únicamente los canales oficiales del Gobierno de Guanajuato y de la Secretaría del Nuevo Comienzo. Ningún gestor debe pedir dinero, contraseñas o datos bancarios para hacer el trámite.

Para dar seguimiento al registro, las interesadas deben usar únicamente la aplicación oficial Tarjeta Rosa y revisar los avisos del Gobierno de Guanajuato. La información del programa, requisitos y canales de atención puede consultarse en el Portal Social de Guanajuato.

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