¿Los has visto? Autoridades federales activaron Alerta Amber por la desaparición de los hermanos Ortega Castillo (Paloma de Nenetzy, de 7 años; Yordi Uriel, 10 años; y Axel Adrián, 12 años) en Bahía de Banderas, Nayarit.

De acuerdo a las fichas de búsqueda, los menores de edad fueron vistos por última vez el 8 de junio en la localidad de Mezcales en compañía de su padre, Edgar Adrián Ortega Ortega; sin embargo, se desconoce su paradero hasta este día.

#AlertaAMBER solicita su apoyo y RT para la búsqueda y localización de la niña PALOMA DE NENETZY ORTEGA CASTILLO, de 07 años de edad. pic.twitter.com/ymsaekoExm — Alerta AMBER México (@AAMBER_mx) June 9, 2026

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Fichas de búsqueda de los hermanos Ortega Castillo, desaparecidos en Nayarit

De acuerdo a las autoridades, estos son los datos para identificar a los menores desaparecidos en Bahía de Banderas:

Paloma de Nenetzy Ortega Castillo , de 7 años de edad. Tiene cabello y ojos castaños oscuros, mide 1.25 metros y como seña particular tiene un lunar a la altura del mentón.

, de 7 años de edad. Tiene cabello y ojos castaños oscuros, mide 1.25 metros y como seña particular tiene un lunar a la altura del mentón. Yordi Uriel Ortega Castillo , de 10 años de edad. Tiene caballo y ojos castaños oscuros, mienta 1.35 metros y como seña particular tiene una cicatriz en un costado de la cabeza de aproximadamente 5 centímetros.

, de 10 años de edad. Tiene caballo y ojos castaños oscuros, mienta 1.35 metros y como seña particular tiene una cicatriz en un costado de la cabeza de aproximadamente 5 centímetros. Axel Adrián Ortega Castillo, de 12 años de edad. Tiene cabello y ojos castaños oscuros, mide 1.45 metros y tiene una cicatriz en la frente de aproximadamente dos centímetros.

#AlertaAMBER solicita su apoyo y RT para la búsqueda y localización del niño YORDI URIEL ORTEGA CASTILLO, de 10 años de edad. pic.twitter.com/272f4rOEy1 — Alerta AMBER México (@AAMBER_mx) June 9, 2026

En caso de que se tenga alguna información sobre los menores, las autoridades piden reportar cualquier dato al número 55 5346 2516.

#AlertaAMBER solicita su apoyo y RT para la búsqueda y localización del niño AXEL ADRIAN ORTEGA CASTILLO, de 12 años de edad. pic.twitter.com/2d2VwSMTB4 — Alerta AMBER México (@AAMBER_mx) June 9, 2026

Paso a paso para reportar una desaparición en Nayarit

Si tienes algún familiar desaparecido en Nayarit, así puedes levantar una denuncia ante las autoridades correspondientes:

Vía telefónica

311 129 6000 Extensión 17267

Extensión 17267 311 249 5661

331 216 1401

Trámite personal

Recopila una identificación oficial de quien levanta la denuncia, fotografía reciente de la persona no localizada , así como documentos que acrediten su identidad

de quien levanta la denuncia, , así como Proporciona información clave como señas particulares , lugares que frecuentaba y todo lo que sepas sobre la última vez que fue vista

, y todo lo que sepas sobre la última vez que fue vista Acude a la Fiscalía General del Estado de Nayarit, ubicada en avenida Tecnológico 3200, colonia Ciudad Industrial, CP 63173, Tepic, Nayarit; también puedes ir a la que esté más cerca de tu domicilio.

Correo electrónico

CEBP@nayarit.gob.mx

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