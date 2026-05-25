Tener una licencia de conducir es un paso grande para cualquier persona y, al igual que en otras entidades, en Nayarit el trámite es muy sencillo; sin embargo, también conlleva una serie de obligaciones.

De acuerdo al artículo 172 de la Ley de Movilidad del estado, la licencia sí se puede retirar y es por eso que aquí te presentamos estas cinco razones.

Debido a la respuesta de las mujeres nayaritas para realizar su trámite de licencia de conducir, extenderemos la promoción del 75% de descuento, mediante una ficha que el personal de la Secretaría de Movilidad entregará a las personas que se dieron cita en el recinto ferial. pic.twitter.com/fcQmTsPyyI — Gobierno del Estado de Nayarit (@NayaritGobierno) March 8, 2020

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¿Por qué te podrían quitar la licencia de conducir en Nayarit?

La ley es clara y da cinco causas por las que te podrías quedar, incluso, sin una identificación oficial:

Por resolución judicial Cuando su titular contraiga una enfermedad incurable o impedimento físico irreversible que lo imposibilite para manejar Cuando el titular se le hubiere suspendido dos o más veces por resolución administrativa, infracción por exceso de velocidad o si siendo conductor de transporte público altere la tarifa autorizada Cuando se detenga al conductor bajo los efectos del alcohol o drogas Cuando se utilizó el automóvil para cometer algún delito grave

¿Qué debo de hacer si me cancelan mi licencia en Nayarit?

Si las autoridades te retiran tu licencia, entonces, deberás regresar el plástico a la dependencia correspondiente, en un término de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que fue notificada la medida.

La secretaria especializada llevará el control y avisará a todas las instancias del estado sobre el caso, esto según el artículo 173 de la Ley de Movilidad local.

Requisitos para tramitar tu licencia de conducir en Nayarit

En tanto, si debes de tramitar tu licencia en la entidad, estos son los requisitos:

Original y copia de una identificación con fotografía

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad

no mayor a tres meses de antigüedad Presentar examen ante la Secretaría de Movilidad

Personas mayores de 70 años deben de presentar un certificado médico

Para 2026, el costo de las licencias es de 989 pesos por tres años, 495 pesos con descuentos para aquellos que cuentan con tarjeta INAPAM.

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