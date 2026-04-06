Esto es lo que cuesta renovar la licencia de conducir en Puebla en 2026 tras el último aumento
Si planeas renovar tu licencia de conducir en Puebla, el último aumento modificó las tarifas oficiales este año
Renovar la licencia de conducir en Puebla implica un desembolso mayor este año. El último aumento ajustó las tarifas oficiales un 4 por ciento, y los nuevos precios sorprenden a automovilistas, motociclistas y choferes del transporte público que planean hacer este trámite en 2026.
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¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Puebla tras el aumento?
El tabulador oficial establece precios distintos según el tipo de documento y su vigencia. La tarifa más baja arranca en 560 pesos y la más alta supera los mil 500 pesos para casos específicos.
- Licencia de 6 meses: $560 pesos
- Licencia de 3 años: $895 pesos
- Licencia de 5 años: $1,385 pesos
El ajuste también golpea a conductores con licencia permanente. La reposición de ese documento sube hasta mil 555 pesos, según las tarifas vigentes en la entidad.
- Licencia de chofer para transporte mercantil (3 años): $1,695 pesos
- Licencia de chofer para transporte público: $1,210 pesos
- Reposición de licencia permanente: $1,555 pesos
El incremento aplica sin excepción para todos los perfiles de conductores. Quienes planeen renovar su licencia deben considerar estos montos antes de agendar su cita.
¿Cuáles son los requisitos para tramitar la licencia de conducir en Puebla?
El trámite exige documentación básica pero indispensable. Los conductores deben presentar:
- Acta de nacimiento
- Identificación oficial vigente
- CURP y comprobante de domicilio
El proceso inicia con una cita en la Ventanilla Digital del Gobierno de Puebla. Después, el conductor acude a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) con originales y copias de sus documentos.
- Agendar cita en la Ventanilla Digital del Gobierno de Puebla
- Acudir a la SMT con documentos en original y copia
- Presentar examen teórico y práctico mediante simuladores
- Realizar el pago correspondiente según el tipo de licencia
Los aspirantes deben superar un examen teórico y práctico aplicado a través de simuladores. Solo tras aprobarlo y cubrir el pago correspondiente se concluye el trámite de forma oficial.
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