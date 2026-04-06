Esto es lo que cuesta renovar la licencia de conducir en Puebla en 2026 tras el último aumento

Renovar la licencia de conducir en Puebla implica un desembolso mayor este año. El último aumento ajustó las tarifas oficiales un 4 por ciento, y los nuevos precios sorprenden a automovilistas, motociclistas y choferes del transporte público que planean hacer este trámite en 2026.

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¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Puebla tras el aumento?

El tabulador oficial establece precios distintos según el tipo de documento y su vigencia. La tarifa más baja arranca en 560 pesos y la más alta supera los mil 500 pesos para casos específicos.

Licencia de 6 meses : $560 pesos

: $560 pesos Licencia de 3 años : $895 pesos

: $895 pesos Licencia de 5 años: $1,385 pesos

El ajuste también golpea a conductores con licencia permanente. La reposición de ese documento sube hasta mil 555 pesos, según las tarifas vigentes en la entidad.

Licencia de chofer para transporte mercantil (3 años): $1,695 pesos

(3 años): $1,695 pesos Licencia de chofer para transporte público : $1,210 pesos

: $1,210 pesos Reposición de licencia permanente: $1,555 pesos

El incremento aplica sin excepción para todos los perfiles de conductores. Quienes planeen renovar su licencia deben considerar estos montos antes de agendar su cita.

Los costos de la licencia de conducir en Puebla subieron casi un 15% en 2026. |Imagen ilustrativa

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la licencia de conducir en Puebla?

El trámite exige documentación básica pero indispensable. Los conductores deben presentar:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

vigente CURP y comprobante de domicilio

El proceso inicia con una cita en la Ventanilla Digital del Gobierno de Puebla. Después, el conductor acude a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) con originales y copias de sus documentos.

Agendar cita en la Ventanilla Digital del Gobierno de Puebla

del Gobierno de Puebla Acudir a la SMT con documentos en original y copia

con documentos en original y copia Presentar examen teórico y práctico mediante simuladores

mediante simuladores Realizar el pago correspondiente según el tipo de licencia

Los aspirantes deben superar un examen teórico y práctico aplicado a través de simuladores. Solo tras aprobarlo y cubrir el pago correspondiente se concluye el trámite de forma oficial.