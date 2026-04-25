Puebla: presentan proyecto en el Congreso para agregar requisitos a la renovación de la licencia de conducir

Un nuevo proyecto legislativo propone agregar requisitos para renovar la licencia de conducir. | Getty Images y Gobierno del Estado de Puebla

La diputada Grace Palomares presentó una propuesta para fortalecer la seguridad vial. De aprobarse la iniciativa, se sumaría un nuevo requisito a la renovación de la licencia de conducir en Puebla.

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¿Cuál es la propuesta que modificaría los requisitos para renovar la licencia en Puebla?

La iniciativa de Palomares propone reformar los artículos 128 y 129 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado para modificar las normas de renovación de licencia. Y, de aprobarse, se añadirían nuevos requisitos al tramitar el documento.

Específicamente, la legisladora sugiere incluir un examen físico y otro de habilidades cognitivas a fin de verificar que las personas cuenten con las aptitudes necesarias para conducir.

La seguridad vial no puede dejarse al azar.



Presenté una iniciativa para que, al renovar una licencia 🪪🚗, se verifique de forma objetiva que las personas cuentan con las aptitudes necesarias para conducir. 🧵 pic.twitter.com/hLtp5NZQtg — Grace Palomares (@GracePalomares) March 27, 2026

Qué cambiaría al tramitar la licencia

Hasta el momento, los conductores que tramitan la licencia de conducir en Puebla deben completar un examen de valoración integral que demuestre sus aptitudes para manejar, una prueba teórica de conocimientos y un examen práctico de destreza a través de un simulador vial.

Ahora, la diputada morenista sugiere agregar nuevos requisitos para la renovación una vez que pase la vigencia, que incluirían exámenes para medir:

Aptitudes psicofísicas y sensoriales

Capacidades cognitivas (como procesamiento de información, razonamiento y memoria)

Habilidades motrices

La propuesta quedó en la Comisión de Transportes y Movilidad del Congreso de Puebla para análisis legislativo.

Cabe destacar que, en caso de aprobarse la reforma, la dependencia tendrá un plazo de 180 días naturales para crear e implementar las pruebas físicas, cognitivas y motrices que se aplicarían a los conductores poblanos.

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