Es oficial en Zapopan: adultos mayores pagarán hasta un 80% menos de predial si cumplen estos requisitos

El Ayuntamiento de Zapopan confirmó que durante el ejercicio fiscal 2026 continuarán vigentes los descuentos especiales en el pago del impuesto predial para distintos sectores de la población, incluyendo adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados y madres jefas de familia.

Entre los apoyos más importantes aparece un beneficio de hasta el 80% para personas adultas mayores propietarias de vivienda en el municipio. El porcentaje de descuento dependerá de la edad de cada contribuyente y aplicará únicamente en una casa habitación.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué adultos mayores podrán obtener el descuento en predial?

La Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan 2026 establece distintos niveles de apoyo para personas mayores de 60 años.

Los descuentos quedaron definidos de la siguiente manera:

Personas de 60 años o más: 50% de descuento

Personas de 70 años o más: 60% de descuento

Personas de 80 años o más: 80% de descuento

El beneficio aplicará sobre el primer millón 750 mil pesos del valor fiscal del inmueble y solamente podrá utilizarse en una propiedad donde habite la persona solicitante.

¡Golazo de todas y todos en Zapopan!



Gracias al trabajo en equipo, la Ciudad de las niñas y niños sigue siendo líder nacional en recaudación de predial. pic.twitter.com/fdgi6XjAyc — Gobierno de Zapopan (@ZapopanGob) April 24, 2026

¿Cuáles son los requisitos para recibir el beneficio?

Las personas interesadas deberán comprobar tanto la propiedad del inmueble como su domicilio dentro de la vivienda donde solicitan el descuento.

Entre los documentos solicitados restantes aparecen:

Credencial para votar vigente

Comprobante de domicilio reciente

Número de cuenta predial o cuenta CURT

Documentación migratoria en caso de personas extranjeras

El municipio también señala que la dirección de la identificación oficial debe coincidir con la del inmueble registrado para acceder al apoyo.

¿Qué otros descuentos habrá en Zapopan durante 2026?

Además del programa dirigido a adultos mayores, el Ayuntamiento de Zapopan mantendrá otros beneficios fiscales para distintos grupos sociales.

Entre ellos destacan:

50% para personas con discapacidad

50% para jubilados y pensionados

50% para viudas y viudos

50% para madres jefas de familia

70% para asociaciones civiles asistenciales

90% para predios con actividad agropecuaria

También se contemplan descuentos para viviendas que incorporen tecnologías sustentables como paneles solares, captación de agua pluvial o estaciones de carga para vehículos eléctricos.

¿Qué personas podrán acceder a descuentos por discapacidad o pensión?

En el caso de personas con discapacidad, el municipio solicitará la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad emitida por el DIF o certificados médicos expedidos por instituciones públicas de salud.

Para jubilados y pensionados será necesario presentar documentos oficiales que acrediten esa condición, además de comprobantes de ingresos recientes o credenciales emitidas por instituciones oficiales.

Zapopan indicó que estos beneficios aplicarán únicamente para un inmueble destinado a casa habitación y dentro de los límites fiscales establecidos para cada programa.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.