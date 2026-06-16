Nuevo León llama a todos estos autos modelo 2016 o anteriores a realizar un trámite con urgencia

Miles de regiomontanos tienen un auto que no está a su nombre y desconocen el riesgo que eso implica. Los vehículos modelo 2016 o anteriores son el centro de esta convocatoria, y el trámite para resolverlo está disponible sin necesidad de localizar al vendedor original.

La regularización protege al dueño real ante robo, accidentes o venta futura. Quienes no actúen a tiempo quedan fuera de un esquema que facilita refrendos y gestiones posteriores ante el gobierno estatal.

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¿Quiénes deben acudir a regularizar su auto en Nuevo León?

El programa Agiliza del Instituto de Control Vehicular de Nuevo León (ICVNL) convoca a los propietarios de vehículos modelo 2016 o anteriores que no cuenten con documentos que acrediten la propiedad a su nombre.

El trámite se realiza de forma presencial en cualquier delegación del ICVNL con una solicitud impresa y dos testigos, sin necesidad de gestionar papeles con el dueño previo.

El formulario de solicitud está disponible en el sitio oficial del ICVNL. El interesado lo descarga, lo llena y lo presenta junto con sus testigos en la delegación más cercana; el proceso no exige intermediarios ni representantes legales.

La iniciativa responde a una situación común en el estado: vehículos de segunda mano que circulan sin que el comprador haya completado el cambio de propietario. Sin ese registro, el auto sigue vinculado legalmente al titular anterior, lo que genera problemas ante cualquier trámite oficial, accidente o robo.

Amplían periodo de descuentos en trámites de Tamaulipas El programa Agiliza del ICVNL permite poner el auto a tu nombre aunque no tengas papeles del dueño anterior. (Secretaría de Finanzas de Tamaulipas)

¿Qué beneficios trae regularizar un vehículo en Nuevo León?

Tener el auto a nombre del propietario real genera certeza jurídica inmediata. El vehículo queda protegido ante eventualidades como robo o siniestro, ya que las aseguradoras y autoridades reconocen al titular registrado como el dueño legal ante cualquier reclamación.

Además, la regularización simplifica los trámites anuales. El pago del refrendo y la verificación vehicular se procesan sin contratiempos cuando el padrón del estado refleja al propietario correcto; de lo contrario, el auto puede acumular adeudos que no corresponden a quien lo usa actualmente.

Si tienes un vehículo modelo 2016 o anterior sin documentos a tu nombre, ingresa a la plataforma oficial del ICVNL, descarga la solicitud e imprime el formulario antes de acudir a la delegación con tus dos testigos.

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