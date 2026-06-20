Tramitar la visa de Estados Unidos es más rápido: esta es la fecha límite para realizar el trámite en México

Conseguir una cita para la visa americana puede tomar semanas o incluso meses, según el consulado y la cantidad de solicitudes. Lo anterior puede afectar, en mayor medida, a quienes ya tienen un viaje en puerta, ya sea por trabajo o vacaciones. Sin embargo, y de manera reciente, el Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó un programa que puede ayudar a todas las personas que se encuentren en este escenario.

Esta medida, que entrará en vigor el 1 de julio, permitirá acceder a una cita consular de manera mucho más rápida pero a un alto costo y con una fecha límite muy clara: diciembre de este año.

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¿Hasta cuándo estará disponible?

El programa piloto estará vigente del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026. Durante ese periodo, las autoridades estadounidenses medirán la demanda del servicio y evaluarán si el esquema se mantiene, se ajusta o se amplía más adelante. De igual manera, se informó que el programa estará vigente para solicitantes de visas de turismo o negocios de tipo B1 y B2.

También se aclaró que las citas de emergencia por razones humanitarias seguirán funcionando por separado y sin costo adicional. En otras palabras, este nuevo pago no sustituye los mecanismos urgentes que ya existen para casos especiales.

¿Cuánto costará acelerar la cita?

Según lo informado, la tarifa extra será de $750 dólares por persona y se sumará al pago regular de la visa de visitante, que actualmente es de $185 dólares. Así, quienes elijan esta opción deberán considerar un costo total de $935 dólares.

📋 Información Importante sobre Citas Consulares

Si estás tramitando tu visa en familia, TODOS los solicitantes deben presentarse físicamente a la cita consular, sin importar la edad.

✅ Esto incluye niños y adultos mayores.

⚠️ Importante: Si algún miembro de tu grupo familiar no… pic.twitter.com/HkyVdCtwKO — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 13, 2026

En pesos mexicanos, el monto dependerá del tipo de cambio vigente al momento del pago. Como referencia, el total rondaría los $16 mil pesos, aunque la cantidad final puede variar cuando se realice la conversión.

¿Qué permite este pago extra?

El pago adicional no elimina pasos del trámite ni cambia la evaluación consular. Lo que permite es buscar una entrevista dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles, siempre que haya espacio disponible en el consulado o embajada participante.

Es decir, esta modalidad funcionará como una vía rápida para intentar adelantar la cita. Aun así, la persona solicitante deberá completar el proceso normal: llenar su solicitud, pagar la tarifa regular, presentar sus documentos y acudir a la entrevista consular.

¿Dónde estará disponible?

El programa no aplicará en todos los consulados ni embajadas de Estados Unidos. Según el aviso oficial, estará disponible únicamente en sedes seleccionadas y con cupos limitados, para no afectar el flujo regular de citas.

La lista de embajadas y consulados participantes deberá publicarse en el sitio oficial travel.state.gov antes del inicio del programa, por lo que es recomendable revisar si el consulado donde se hará el trámite forma parte del piloto.

¿Qué debes revisar antes de pagar?

Antes de elegir esta opción, es importante revisar o consultar otros documentos que forman parte del proceso:

el pasaporte vigente

la confirmación del formulario DS-160

el comprobante de pago de la tarifa regular

la información de tu cita.

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