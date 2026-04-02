Nuevas reglas: EUA revisará tus redes sociales para tramitar la visa

Si quieres viajar a Estados Unidos es fundamental contar con una visa, un documento obligatorio para poder ingresar al país y si estas pensando en tramitarlo es importante que tomes en cuenta que ahora realizarán una revisión de redes sociales durante el proceso.

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Nuevas reglas para el trámite de la Visa

La Embajada de Estados Unidos en México informó que a partir del 30 marzo, el Departamento de Estado de EUA realizará análisis de la presencia en línea para más categorías de visas de no migrante.

Esta medida aplicará para visas como H-1ab y para estudiantes y visitantes bajo las categorías F, M y J y los tipos A-3, C-3, G-5, H-3, H-4, K-1, K-2, K-3, Q, R-1, R-2, S, T y U.

¿Qué se revisará de las redes sociales?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, se revisará que las cuentas de redes sociales sean públicas durante el proceso pues los perfiles privados podrían provocar retrasos.

Destacaron que todas las solicitudes de visa se evalúan como parte de una política de seguridad nacional. Además pidieron a los solicitantes consultar los canales oficiales de la Embajada antes de realizar el trámite.

📢 Aviso para solicitantes de visas a Estados Unidos



A partir del 30 de marzo de 2026, el Departamento de Estado ampliará la revisión de redes sociales y presencia en línea para más categorías de visas de no inmigrante.

Además de H‑1B (y sus dependientes) y las visas F, M y… pic.twitter.com/NMyUb5Uigy — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) April 1, 2026

Requisitos y precio de la visa

Para ingresar como turista o para realizar cualquier tipo de actividad no remunerada hasta por 180 días los mexicanos deben presentar su pasaporte vigente y cumplir con toda la documentación requerida.

La cuota para cualquier tipo de visa es de 56 dólares es decir alrededor de mil pesos. Es fundamental no comprar ningún boleto de avión sin contar con el permiso primero.

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