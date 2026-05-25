Es oficial: renovar la visa de Estados Unidos ya no es automático y esto es lo que cambia si la tuya venció hace más de un año

El Departamento de Estado de los Estados Unidos modificó las reglas para la renovación de la visa, eliminando de forma definitiva el trámite automático sin comparecencia para la mayoría de los casos.

Si la visa venció hace más de un año, el solicitante pierde el derecho a la exención de entrevista por buzón. Bajo las directrices del servicio consular estadounidense, todo documento que supere este periodo de gracia tras perder su vigencia es catalogado como trámite completo, lo que obliga al interesado a agendar y presentarse a una entrevista presencial ante un oficial de la Embajada de los Estados Unidos.

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¿Cuándo una renovación de visa deja de ser automática para Estados Unidos?

Los nuevos criterios del Departamento de Estados de los Estados Unidos para otorgar nuevas visas o renovaciones restringen el esquema de buzón o exención de entrevista a situaciones sumamente específicas, catalogando los casos ordinarios como trámites completos.

Escenarios donde la entrevista presencial se vuelve obligatoria:

Vencimiento prolongado: el documento de viaje previo acumuló más de 12 meses de haber perdido su vigencia oficial.

el documento de viaje previo acumuló más de 12 meses de haber perdido su vigencia oficial. Vigencia incompleta: la visa anterior fue emitida por un periodo menor al tiempo máximo estandarizado para la categoría correspondiente.

la visa anterior fue emitida por un periodo menor al tiempo máximo estandarizado para la categoría correspondiente. Incidencias migratorias: el perfil del usuario registra una denegación de visado posterior sin resolver o alertas de inadmisibilidad potencial.

el perfil del usuario registra una denegación de visado posterior sin resolver o alertas de inadmisibilidad potencial. Modificación de estatus: el interesado cambió de categoría de visado (por ejemplo, de estudiante a turista) respecto a su último registro.

el interesado cambió de categoría de visado (por ejemplo, de estudiante a turista) respecto a su último registro. Jurisdicción externa: la solicitud de renovación se ingresó en un consulado fuera del país de nacionalidad o residencia legal permanente.

📢 Aviso para solicitantes de visas a Estados Unidos



A partir del 30 de marzo de 2026, el Departamento de Estado ampliará la revisión de redes sociales y presencia en línea para más categorías de visas de no inmigrante.

Además de H‑1B (y sus dependientes) y las visas F, M y… pic.twitter.com/NMyUb5Uigy — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) April 1, 2026

¿Qué personas quedan exceptuadas de la entrevista consular obligatoria?

El Departamento de Estado de los Estados Unidos mantiene un listado acotado de excepciones biográficas y de categoría, aunque la oficina consular se reserva la facultad de exigir presencia física caso por caso.

Grupos que podrían omitir la comparecencia presencial:

Renovaciones vigentes: titulares de categorías B1/B2, permisos de cruce fronterizo o H-2A que apliquen estrictamente dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento. Personal diplomático: solicitantes de visados oficiales clasificados en los rangos técnicos A, G, NATO o TECRO. Criterio de edad: Casos específicos de menores de 14 años y adultos mayores de 79 años, siempre que se cumplan las directrices complementarias del consulado donde se gestiona el trámite.

Trámite de visa americana por primera vez Migrantes mayores de 14 deben registrarse obligatoriamente tras permanecer en Estados Unidos al menos 30 días. (Getty Images)

¿Cuáles son los requisitos oficiales para renovar la visa en 2026?

Los ciudadanos que inicien el trámite de la renovación de la visa deben corroborar la consistencia de sus antecedentes informáticos antes de realizar las aportaciones financieras al sistema de citas

Completar el formulario: llenar el documento digital DS-160 con máxima congruencia técnica respecto a los datos de empleo, ingresos y viajes declarados en los visados anteriores.

llenar el documento digital DS-160 con máxima congruencia técnica respecto a los datos de empleo, ingresos y viajes declarados en los visados anteriores. Efectuar el pago: cubrir la tasa consular obligatoria correspondiente a la categoría del visado de no inmigrante solicitada.

cubrir la tasa consular obligatoria correspondiente a la categoría del visado de no inmigrante solicitada. Agendar fechas: programar la cita en el Centro de Atención a Solicitantes (CAS) para el registro de huellas y fotografía, y la entrevista posterior en la sede de la Embajada de los Estados Unidos.

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