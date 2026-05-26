Es oficial por el Departamento de Estado de USA: estas dos preguntas nuevas en la entrevista pueden negarte la visa y así puedes responderlas

La entrevista para obtener una visa americana se ha convertido en uno de los filtros migratorios más estrictos para quienes buscan ingresar temporalmente a Estados Unidos. Ahora, nuevos reportes sobre cambios en los consulados estadounidenses encendieron las alertas entre solicitantes de visas de turista, estudio y trabajo temporal.

Según información de medios como The Washington Post y The Guardian, originada en el Departamento de Estado, se giraron instrucciones internas dirigidas a funcionarios consulares para incorporar preguntas relacionadas con violencia, persecución y temor de regresar al país de origen.

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¿Cuáles son las preguntas que podrían complicar la visa americana?

De acuerdo con los reportes difundidos, las preguntas son las siguientes:

“¿Has sufrido daños, violencia o maltrato en tu país de origen o en tu última residencia habitual?”

“¿Temes sufrir daños, persecución o maltrato si regresas a ese país?”

Estas preguntas están relacionadas con posibles escenarios de protección humanitaria y solicitudes de asilo, temas que forman parte de las evaluaciones que puede realizar el gobierno estadounidense durante entrevistas migratorias.

Especialistas explican que este tipo de cuestionamientos buscan detectar señales de que una persona podría intentar permanecer en Estados Unidos mediante una futura petición de asilo.

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Si tu visa fue aprobada. Podrás recogerla en la ubicación que seleccionaste al programar tu cita.

⏰ Tiempos Estimados de Entrega: • Visa tarjeta: 3-5 semanas • Visa pegada en el pasaporte: 7-10 días hábiles

⚠️ Importante:… pic.twitter.com/1brLmygOb5 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) May 23, 2026

¿Por qué estas respuestas pueden afectar la entrevista?

Las visas de no inmigrante, como la B1/B2 de turismo y negocios, requieren demostrar que el viaje será temporal y que la persona regresará a su país de residencia una vez concluida su estancia.

Por ello, abogados migratorios señalan que respuestas relacionadas con miedo, violencia o persecución podrían llevar al oficial consular a realizar preguntas adicionales sobre intención migratoria, arraigo familiar o planes futuros dentro de Estados Unidos.

Sin embargo, expertos aclaran que responder “sí” no significa un rechazo automático. Cada solicitud es analizada individualmente y la decisión depende del contexto completo del solicitante, sus documentos y antecedentes migratorios.

¿Cómo conviene responder durante la entrevista?

Expertos migratorios recomiendan responder con honestidad, claridad y coherencia durante todo el proceso consular. Mentir, ocultar información o caer en contradicciones puede generar consecuencias más graves que una negativa inicial de visa.

También aconsejan que las respuestas coincidan con el historial migratorio, la documentación presentada y el motivo real del viaje.

En casos donde la persona efectivamente haya enfrentado situaciones de violencia, amenazas o persecución en su país de origen, abogados especializados sugieren buscar asesoría migratoria antes de acudir a la entrevista para comprender las implicaciones legales de cada respuesta.

¿Qué tipos de visa podrían verse involucrados?

Los reportes sobre estas nuevas preguntas están enfocados principalmente en entrevistas para visas de no inmigrante, entre ellas:

visa de turista B1/B2

visa de estudiante F-1

permisos de trabajo temporal como H-2B

visa TN para profesionales

Especialistas recuerdan que los oficiales consulares cuentan con facultades amplias para determinar si una persona cumple o no con los requisitos de elegibilidad establecidos por la legislación migratoria estadounidense.

Hasta el momento, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha publicado un documento público donde confirme que estas preguntas forman parte obligatoria de todas las entrevistas consulares.

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