Justicia con perspectiva de género: el desafío de proteger a mujeres e infancias en Oaxaca

En esta ocasión en “Su Voz, Su Tiempo”, Claudia Ivett conversó con Erika María Rodríguez Rodríguez, magistrada presidenta del Poder Judicial de Oaxaca, sobre los retos de construir una justicia más cercana, humana y con perspectiva de género en una de las entidades con mayor riqueza cultural y diversidad indígena del país. Durante la entrevista, Erika Rodríguez destacó que la violencia contra las mujeres no es únicamente un problema jurídico, sino también cultural, ideológico y estructural, por lo que la impartición de justicia debe comprender las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad que enfrentan millones de mujeres.

La magistrada explicó que juzgar con perspectiva de género implica sensibilizar a quienes toman decisiones judiciales para interpretar los hechos, las pruebas y la ley considerando las asimetrías de poder que existen entre mujeres y hombres. Asimismo, reconoció que la labor de los tribunales no puede limitarse a emitir sentencias cuando el daño ya ocurrió, por lo que el Poder Judicial de Oaxaca ha fortalecido acciones preventivas, especialmente en comunidades regidas por sistemas normativos internos, donde persisten prácticas que afectan los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

Uno de los temas centrales de la conversación fue la prevención de la violencia de género, los matrimonios tempranos y los embarazos adolescentes. Erika Rodríguez compartió las acciones que impulsa el Poder Judicial para capacitar a autoridades municipales, emitir medidas de protección inmediatas y fortalecer la atención a mujeres e infancias en riesgo. Además, subrayó la importancia de actuar desde las primeras señales de violencia para evitar que escalen hasta convertirse en feminicidios, destacando que en Oaxaca las autoridades municipales juegan un papel fundamental por la confianza que la ciudadanía deposita en ellas para la resolución de conflictos y la protección de sus comunidades.