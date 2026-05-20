Oaxaca: conductores que obtienen la Licencia de Conducir permanente por este costo

El Gobierno del Estado mantiene habilitado un beneficio que pocos automovilistas aprovechan por completo al tramitar su documentación vial. La Secretaría de Movilidad (Semovi) autoriza la expedición de un documento que elimina las renovaciones constantes, lo que representa un alivio directo para el bolsillo de los ciudadanos. El beneficio aplica de forma exclusiva bajo ciertos lineamientos y un costo fijo.

Las personas que manejan un automóvil particular o una motocicleta encuentran en este esquema una alternativa idónea para regularizar su situación. El proceso requiere acreditar evaluaciones obligatorias, por lo que resulta indispensable conocer qué perfiles califican para esta modalidad y evitar contratiempos.

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¿Cuánto cuesta la Licencia de Conducir permanente en Oaxaca para 2026?

Los automovilistas particulares que pretenden realizar el trámite de la Licencia Tipo B en el estado de Oaxaca deben considerar un esquema de tarifas estructurado por temporalidad. El costo establecido para el formato permanente se ubica en 3 mil 285 pesos, una cifra que, a largo plazo, reduce el gasto recurrente de acudir a las oficinas viales cada período regulado.

La Semovi mantiene opciones con vigencias limitadas para quienes prefieren un desembolso menor inicialmente. Los costos oficiales para autos particulares se dividen de la siguiente manera:

Vigencia de 2 años: 788 pesos.

788 pesos. Vigencia de 3 años: 1 mil 051 pesos.

1 mil 051 pesos. Vigencia de 5 años: 1 mil 445 pesos.

1 mil 445 pesos. Vigencia permanente: 3 mil 285 pesos.

El esquema tarifario para quienes operan vehículos particulares busca incentivar la obtención del documento definitivo. La inversión inicial amortiza los costos administrativos futuros que genera la actualización constante de datos biométricos y la expedición periódica de plásticos viales en la entidad.

Identificación oficial y comprobante de domicilio reciente conforman el expediente presencial obligatorio.

Requisitos oficiales para tramitar el documento definitivo ante Semovi

El interesado en obtener el plástico permanente debe cumplir con la entrega de documentación completa en original y copia dentro de los módulos de atención ciudadana. El expediente básico incluye una identificación oficial vigente con fotografía (como la credencial de elector o pasaporte) y un comprobante de domicilio con antigüedad menor a tres meses.

El paso indispensable para validar el trámite por primera vez consiste en aprobar el examen de manejo que aplica la autoridad estatal. La Semovi pone a disposición de la ciudadanía una plataforma digital de evaluación donde se deben acreditar los conocimientos teóricos antes de agendar un espacio presencial en los centros viales.

La captura de citas digitales se realiza a través del portal oficial del estado, con un sistema que habilita los espacios de atención los domingos a partir de las 09:00 horas. Una vez obtenido el horario, el usuario descarga el formato de pago correspondiente para liquidar los derechos antes de presentarse a la toma de fotografía y huellas.

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