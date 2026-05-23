Es oficial: las 4 estados de México donde es más sencillo conseguir empleo en 2026

México alcanzó uno de sus mejores niveles de empleo formal en los últimos años. Y es que de acuerdo con cifras recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al cierre de abril de 2026 el país registró más de 22.7 millones de puestos de trabajo afiliados, una de las cifras más altas para este periodo desde que existen registros.

Dentro de este panorama, cuatro estados sobresalieron por el crecimiento anual de empleos formales registrados ante el IMSS, entre los que se encuentran el Estado de México y la CDMX. El avance se relaciona con sectores como comercio, transporte, servicios y actividades empresariales, que actualmente impulsan buena parte de las nuevas contrataciones en México.

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¿Cuáles son los estados con mayor crecimiento de empleo en 2026?

El IMSS informó que las entidades con los aumentos anuales más importantes en generación de empleo formal, con incrementos de 2.5% o más, fueron:

Estado de México

Ciudad de México

Oaxaca

Hidalgo

En el caso del Estado de México y la Ciudad de México, especialistas relacionan el crecimiento con la alta actividad comercial, logística y de servicios que concentra la zona centro del país. Mientras tanto, Oaxaca e Hidalgo llamaron la atención por registrar un avance superior al esperado frente a otras entidades tradicionalmente más industrializadas.

Registro histórico ante el IMSS. Según el IMSS, solo en abril de 2026 se registraron 231 mil nuevos puestos de trabajo. (IMSS)

¿Cuántos empleos se han generado en México durante 2026?

Según el reporte más reciente del IMSS, durante los primeros cuatro meses de 2026 se crearon más de 231 mil nuevos puestos de trabajo formales en el país.

Además, las cifras muestran que la mayoría de las nuevas vacantes corresponden a empleos permanentes, lo que representa uno de los puntos más relevantes del reporte laboral.

Entre los datos más destacados del informe se encuentran:

Más de 22.7 millones de empleos formales registrados

Más de 231 mil puestos generados en 2026

85.4% de las nuevas plazas son permanentes

Más de 330 mil empleos creados en comparación anual

El organismo también indicó que abril cerró con uno de los mejores registros históricos para ese mes en materia de afiliación laboral.

¿Qué sectores están generando más trabajo en México?

Las actividades económicas relacionadas con transporte, comercio y servicios son actualmente las que muestran mayor crecimiento en contratación formal.

De acuerdo con el reporte del IMSS, los sectores con mayor avance anual fueron:

Comunicaciones y transportes

Comercio

Servicios para empresas

El sector de comunicaciones y transportes registró el crecimiento más acelerado, impulsado principalmente por logística, movilidad de mercancías y expansión de servicios vinculados al comercio electrónico y distribución.

Por su parte, el comercio continúa siendo uno de los principales motores de contratación en distintas regiones del país, especialmente en zonas urbanas y metropolitanas.

¿Cuál es el salario promedio de los empleos formales en 2026?

El salario base de cotización promedio ante el IMSS alcanzó los 664.5 pesos diarios al cierre de abril, la cifra más alta registrada para un mes de abril desde que se tiene registro.

Esto representa un incremento anual cercano al 7%, impulsado por ajustes salariales, aumento al salario mínimo y crecimiento en sectores con mejores niveles de remuneración.

Además del empleo tradicional, el reporte también muestra crecimiento en otras modalidades laborales como plataformas digitales, trabajo independiente y personas trabajadoras del hogar, sectores que actualmente concentran a millones de personas afiliadas a esquemas de seguridad social.

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