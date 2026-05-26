Cambia el transporte público en Oaxaca: inician proceso que impactará en la movilidad del estado

El transporte público en Oaxaca comenzó una etapa de reorganización que modificará la operación de rutas, terminales y sitios de ascenso en distintas zonas de la capital, principalmente dentro del Centro Histórico de la capital.

Las autoridades estatales y municipales arrancaron este proceso junto con transportistas con la intención de disminuir el congestionamiento vial que diariamente afecta calles céntricas por la alta concentración de taxis, autobuses y unidades suburbanas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué cambios tendrá el transporte público en Oaxaca?

El plan, que finalizaría el 29 de mayo, contempla una redistribución de terminales y ajustes en recorridos para evitar que miles de unidades continúen ingresando al primer cuadro de la ciudad.

Entre las medidas que ya comenzaron a aplicarse destacan:

Nuevos puntos de ascenso y descenso

Reubicación de bases y terminales

Cambios en rutas de transporte foráneo

Restricciones de circulación en algunas vialidades

Reorganización de sitios con mayor saturación

La Secretaría de Movilidad de Oaxaca (Semovi) indicó que las modificaciones se aplicarán gradualmente para permitir la adaptación de usuarios y operadores.

👮🏻‍♂️🤝🏻Esta tarde nos reunimos con la títular de la Secretaría de Movilidad Oaxaca Yesenia Nolasco Ramírez y el Subsecretario de Regulación y Control del Transporte, Profe. Rey Morales Sánchez, trabajamos coordinadamente sumando esfuerzos para fortalecer una movilidad segura y… pic.twitter.com/Za0DuXlgQi — Toribio López Sánchez. (@ToryLopezS) April 10, 2026

¿Por qué Oaxaca inició este reordenamiento?

De acuerdo con datos oficiales, actualmente operan 159 sitios de transporte en la capital oaxaqueña entre taxis foráneos, urbanos, suburbanos y unidades de carga ligera.

Tan solo en la zona de la Central de Abastos se concentra la mayor cantidad de bases, situación que ha generado tráfico constante y problemas de movilidad en avenidas principales y calles del Centro Histórico.

Las cifras revisadas por Semovi indican que diariamente circulan más de 3 mil 300 taxis foráneos en la ciudad, mientras que el número total supera las 4 mil unidades al sumar transporte urbano y suburbano.

Las autoridades buscan reducir la saturación vehicular y recuperar espacios públicos en una de las zonas con mayor actividad comercial, turística y peatonal de Oaxaca de Juárez.

¿Dónde serán reubicadas las terminales?

Como parte del nuevo esquema, el gobierno estatal proyecta concentrar rutas regionales en distintos puntos estratégicos de la ciudad para disminuir la carga vehicular en el Centro Histórico.

La reorganización contempla:

Macroplaza: rutas provenientes del Istmo y Sierra Mixe

Zona de Símbolos Patrios: transporte de Costa y Sierra Sur

Central de Abastos: rutas de Mixteca, La Cañada y Valle Teco

Con estos cambios se pretende evitar que cientos de unidades ingresen diariamente a calles céntricas consideradas críticas por el nivel de tráfico.

¿Van a prohibir la entrada de taxis foráneos?

En medio del proceso circularon versiones sobre una supuesta prohibición total para taxis foráneos dentro de Oaxaca de Juárez; sin embargo, la Semovi aclaró que las unidades seguirán operando bajo un esquema reorganizado.

La titular de la dependencia, Yesenia Nolasco Ramírez, explicó que el objetivo no es detener el servicio ni afectar a usuarios, sino ordenar la circulación y disminuir los conflictos viales en la capital.

Para supervisar la implementación, fue integrado un Comité Técnico de Reordenamiento del Transporte, organismo que dará seguimiento a los cambios y revisará posibles afectaciones durante la transición.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.