Jóvenes de entre 16 a 20 años en Baja California tienen hasta esta fecha para obtener su descuento en la licencia de conducir

En Baja California, obtener la licencia de conducir por primera puede más sencillo que en otros estados del país gracias a programas como Licencia Joven, el cual busca beneficiar a jovénes de 16 a 20 años con diversos beneficios como un descuento importante para obtener este documento.

Sin embargo, existe una fecha clave que se debe tomar en cuenta para aprovechar esta promoción especial: diciembre de este año.

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¿Qué es Licencia Joven?

Licencia Joven es un programa del Instituto de la Juventud del Estado de Baja California que ofrece un taller gratuito de seguridad vial. Al concluirlo, las y los participantes obtienen una constancia para aplicar un descuento en el trámite de su primera licencia.

Además de facilitar el acceso al documento, el programa busca que los jóvenes reciban formación básica antes de manejar.

¿Hasta cuándo se puede usar el descuento?

La constancia del taller tendrá vigencia para aplicar el descuento hasta el 31 de diciembre de 2026. Ese plazo es importante porque el documento no sustituye el trámite de licencia, sino que sirve para solicitar la reducción correspondiente.

El apoyo cambia según la edad. Las personas de 16 y 17 años pueden obtener una exención del 100% en el costo de su primera licencia, mientras que las y los jóvenes de 18 a 20 años acceden a un descuento del 50%.

Requisitos y sedes del curso

La convocatoria actual para registrarse estuvo abierta del 10 al 15 de junio de 2026 a través de la Ventanilla Digital del Gobierno de Baja California. En la ficha oficial del trámite, el servicio aparece actualmente cerrado, por lo que las nuevas personas interesadas deberán esperar una próxima convocatoria.

Para quienes se hayan inscrito en el tiempo establecido, las capacitaciones anunciadas son:

Tecate: 22 de junio, Gimnasio Municipal Prof. José Gutiérrez Durán, 11:00 a.m

Playas de Rosarito: 23 de junio, Auditorio Ernesto Ruffo Appel, 12:00 p.m

San Quintín: 30 de junio, sala audiovisual UABC, 12:00 p.m

Ensenada: 1 de julio, Gimnasio ITE, 12:00 p.m

Mexicali: 4 de julio, Auditorio del Estado PSF, 12:00 p.m

San Felipe: 7 de julio, Parque Hayward, 7:00 p.m

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Baja California en junio de 2026?

Las tarifas vigentes dependen del tipo de licencia y la vigencia elegida. Estos son los costos publicados para junio de 2026:

Automovilista

3 años: $1,120.10

5 años: $1,493.46

Motociclista

3 años: $1,120.10

5 años: $1,493.46

Chofer tipo C

3 años: $1,278.13

5 años: $1,704.18

Chofer tipos A, B y D

Costo: $2,107.50

Licencia para menores de edad (16 a 18 años)

Automovilista y motociclista: $827.17

Licencia provisional

Automovilista, motociclista o chofer tipo C (nacional o extranjero), con vigencia de hasta 9 meses: $959.54

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la licencia?

Las personas que solicitan una licencia de conducir por primera vez en Baja California deben presentar documentación que permita acreditar su identidad, domicilio y aptitud para conducir.

Requisitos generales

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte mexicano, cartilla militar o cédula profesional).

Comprobante de domicilio reciente, con una antigüedad no mayor a tres meses (recibo de agua, luz o teléfono).

Certificado médico expedido por una institución pública o por un médico con cédula profesional, donde se indique tipo de sangre, agudeza visual y aptitud física.

En el caso de los participantes del taller Licencia Joven, deberán presentar la constancia de su curso vial para reclamar el descuento segú su edad.

¿Es necesario presentar examen de manejo?

Para realizar la evaluación práctica, los solicitantes deben acudir con el vehículo correspondiente al tipo de licencia que desean obtener.

Para el examen práctico debes llevar:

Automóvil o motocicleta, según la licencia solicitada.

Vehículo en buenas condiciones mecánicas.

Placas vigentes.

Tarjeta de circulación vigente.

Las autoridades pueden negar la aplicación de la prueba si el vehículo no cumple con las condiciones mínimas de seguridad o no cuenta con la documentación requerida.

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