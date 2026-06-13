Es ley: escuelas de Baja California aplicarán esta nueva regla que impactará en las familias del estado

El Poder Legislativo del Estado de Baja California aprobó una reforma a la Ley de Educación para otorgar a los padres y madres de los estudiantes la facultad de elegir a las empresas encargadas de confeccionar los uniformes escolares. Esta modificación busca combatir los costos excesivos y asegurar vestimenta de buena calidad para los alumnos.

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¿En qué consiste la reforma a la Ley de Educación de Baja California sobre vestimenta escolar?

El Congreso del Estado de Baja California respaldó por unanimidad modificaciones estructurales para que los tutores decidan los canales de compra de la indumentaria escolar. La reconfiguración legal impide que los centros educativos impongan convenios exclusivos con distribuidores específicos con estas resoluciones y objetivos:

Modificar articulados clave: reformar los artículos 6, 107 y 120 del ordenamiento estatal para descentralizar los contratos comerciales vigentes.

reformar los artículos 6, 107 y 120 del ordenamiento estatal para descentralizar los contratos comerciales vigentes. Garantizar precios accesibles: buscar opciones que disminuyan el impacto financiero en los hogares vulnerables mediante cotizaciones transparentes

buscar opciones que disminuyan el impacto financiero en los hogares vulnerables mediante cotizaciones transparentes Eliminar obligaciones forzosas: preservar la libertad de compra de las familias sin que exista una imposición regulatoria de contratación obligatoria.

¿Cómo participarán las asociaciones de padres y madres en la elección de uniformes escolares?

La Secretaría de Educación Pública de Baja California emitirá lineamientos transparentes para normar los acuerdos entre los planteles y los comités familiares. Esta nueva disposición se aplicará de forma estricta tanto en instituciones públicas como en colegios particulares de la entidad a partir de las siguientes pautas:

Convenios transparentes: acordar de manera conjunta con los directivos las opciones de proveeduría que demuestren los costos más bajos del mercado regional.

acordar de manera conjunta con los directivos las opciones de proveeduría que demuestren los costos más bajos del mercado regional. Calidad textil: verificar minuciosamente la resistencia de las telas para evitar que los alumnos usen prendas deterioradas o con parches debido a precios prohibitivos.

verificar minuciosamente la resistencia de las telas para evitar que los alumnos usen prendas deterioradas o con parches debido a precios prohibitivos. Prevenir conductas de acoso: utilizar el uniforme como una herramienta de cohesión interna para frenar los casos de hostigamiento o discriminación por vestimenta.

Los comités escolares tienen que sesionar de forma periódica para revisar los catálogos y presupuestos presentados por las empresas locales. Las familias podrán ejercer su derecho al voto libre dentro de las asambleas para validar las transacciones de confección textil. El sector educativo estatal supervisará el cumplimiento normativo en los municipios de Mexicali y Tijuana para consolidar los entornos de paz comunitaria.

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