¿Cumples 18 años o por fin te animaste a tramitar tu licencia de conducir? Si vives en el Baja California, este proceso tiene varios pasos y aquí te contamos qué es lo que tienes que hacer.

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Pasos para tramitar la licencia por primera vez en Baja California

De acuerdo al gobierno de la entidad, este trámite se divide en dos pasos:

Paso 1: saca tu cita

Pide cita en el sitio web del Gobierno de Baja California

Selecciona el trámite: expedición de licencias

Elige tu municipio y oficina de Recaudación más cercana a tu hogar

licencia de conducir El Congreso de Baja California aprobó la expedición de licencias de conducir por 6 años (Congreso de Baja California | FB)

Paso 2: todo lo que debes de hacer el día de tu cita

Al llegar al lugar, realiza tu registro dentro de la oficina y te asignarán un turno

y te asignarán un turno Cuando sea tu momento, pasarás a una sección donde tendrás que presentar todos tus documentos

Te tomarán la foto oficial , huellas y verificarán todos tus datos

, y Si todo es correcto, entonces procederás a plasmar tu firma y así aparecerá en tu licencia

y así aparecerá en tu licencia Pasarás al examen médico donde evalúan vista, coordinación y reflejos

donde evalúan vista, coordinación y reflejos También habrá examen teórico de manejo donde tendrás que responder todo acerca de las normas viales

de manejo donde tendrás que responder todo acerca de las normas viales En caso de que acredites, entonces pasarás al examen práctico donde te evalúan manejo general del auto, uso de espejos, direccionales y respeto al reglamento

del auto, uso de espejos, direccionales y respeto al reglamento Finalmente, ahí mismo, debes de realizar el pago

Es importante mencionar que la entrega de la licencia de conducir se realizar ese mismo día, así que no tendrás que volver o esperar a que llegue a tu hogar.

Documentos para tramitar la licencia de conducir por primera vez en Baja California

A diferencia de otros estados, aquí necesitas ciertos documentos dependiendo en dónde vives:

Si vives en el estado: sólo necesitas el INE

Si vives en otro estado: comprobante de domicilio, carta responsiva y copia del INE

Costo de licencias en Baja California durante 2026

De acuerdo a los precios para 2026, donde el Congreso de Baja California aprobó la expedición de licencias por seis años, esto es lo que debes de pagar:

Automóviles

500 pesos por un año

por un año 901 pesos por tres años

por tres años Mil 622 pesos por seis años

Motocicletas

300 pesos por un año

por un año 732 pesos por tres años

por tres años Mil 319 pesos por seis años

Si tienes más dudas, entonces puedes acercarte a la Secretaría de Movilidad local para que resuelvan todos los dilemas que puedas enfrentar.

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