¿Cumples 18 años o por fin te animaste a tramitar tu licencia de conducir? Si vives en el Baja California, este proceso tiene varios pasos y aquí te contamos qué es lo que tienes que hacer.
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Pasos para tramitar la licencia por primera vez en Baja California
De acuerdo al gobierno de la entidad, este trámite se divide en dos pasos:
Paso 1: saca tu cita
- Pide cita en el sitio web del Gobierno de Baja California
- Selecciona el trámite: expedición de licencias
- Elige tu municipio y oficina de Recaudación más cercana a tu hogar
Paso 2: todo lo que debes de hacer el día de tu cita
- Al llegar al lugar, realiza tu registro dentro de la oficina y te asignarán un turno
- Cuando sea tu momento, pasarás a una sección donde tendrás que presentar todos tus documentos
- Te tomarán la foto oficial, huellas y verificarán todos tus datos
- Si todo es correcto, entonces procederás a plasmar tu firma y así aparecerá en tu licencia
- Pasarás al examen médico donde evalúan vista, coordinación y reflejos
- También habrá examen teórico de manejo donde tendrás que responder todo acerca de las normas viales
- En caso de que acredites, entonces pasarás al examen práctico donde te evalúan manejo general del auto, uso de espejos, direccionales y respeto al reglamento
- Finalmente, ahí mismo, debes de realizar el pago
Es importante mencionar que la entrega de la licencia de conducir se realizar ese mismo día, así que no tendrás que volver o esperar a que llegue a tu hogar.
Documentos para tramitar la licencia de conducir por primera vez en Baja California
A diferencia de otros estados, aquí necesitas ciertos documentos dependiendo en dónde vives:
- Si vives en el estado: sólo necesitas el INE
- Si vives en otro estado: comprobante de domicilio, carta responsiva y copia del INE
Costo de licencias en Baja California durante 2026
De acuerdo a los precios para 2026, donde el Congreso de Baja California aprobó la expedición de licencias por seis años, esto es lo que debes de pagar:
Automóviles
- 500 pesos por un año
- 901 pesos por tres años
- Mil 622 pesos por seis años
Motocicletas
- 300 pesos por un año
- 732 pesos por tres años
- Mil 319 pesos por seis años
Si tienes más dudas, entonces puedes acercarte a la Secretaría de Movilidad local para que resuelvan todos los dilemas que puedas enfrentar.
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