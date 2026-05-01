Jalisco ya está multando a todos los conductores que circulan sin haber pagado este trámite

Los conductores del estado de Jalisco enfrentan desde este 2026 un operativo de multas que ya golpea el bolsillo de quienes circulan sin haber pagado este trámite anual obligatorio. El Congreso estatal ratificó la sanción y la Secretaría de la Hacienda Pública activó el cobro inmediato.

La medida alcanza por igual a propietarios de autos particulares y unidades de transporte público. Quien siga manejando sin la vigencia fiscal al día se expone a infracciones acumulativas y al bloqueo de futuros trámites vehiculares.

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Esto cuesta circular sin el pago al día en Jalisco

El trámite que dispara las multas es el refrendo vehicular 2026, el pago anual que mantiene viva la tarjeta de circulación. Sin ese comprobante, la autoridad estatal considera al conductor en omisión fiscal y procede con la sanción.

La multa va de 1 a 5 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que se traduce en hasta $586.55 pesos según el tabulador oficial del Visor Logístico. El monto se aplica de forma directa al detectar la falta de vigencia.

A esto se suma que el costo base del refrendo es de $1,000 pesos para autos, camionetas y tractocamiones. La cifra de este año incluye, de forma estratégica, la verificación vehicular gratuita para quienes están en regla.

Descuento en el refrendo 2025 en Jalisco Si no pagaste el refrendo 2025, serás multado en Jalisco. (Getty Images)

Requisitos para verificar y evitar la multa

La Secretaría de la Hacienda Pública habilitó plataformas digitales para que el pago se resuelva en minutos. El proceso pide datos puntuales del vehículo y del titular, sin necesidad de acudir a una oficina.

Para generar la línea de captura del refrendo y activar el beneficio de verificación, hay que reunir esta información:

Placas vigentes : capturar el número alfanumérico completo del vehículo registrado en el estado.

: capturar el número alfanumérico completo del vehículo registrado en el estado. Número de serie (VIN) : proporcionar los dígitos de identificación vehicular para autenticar la unidad.

: proporcionar los dígitos de identificación vehicular para autenticar la unidad. Número de motor : facilitar este dato técnico para validar la generación del trámite.

: facilitar este dato técnico para validar la generación del trámite. Datos del propietario: registrar el nombre completo de la persona física o moral titular del vehículo.

Con esta información cargada, el sistema asigna cita en la plataforma oficial de Verificación Responsable. El turno se entrega según la terminación numérica de la placa para ordenar el flujo en los centros de inspección.

Beneficios económicos por pagar el refrendo a tiempo

Cumplir con el refrendo antes de los plazos abre la puerta a incentivos fiscales directos y a programas de cumplimiento ambiental sin costo extra. La autoridad estatal vinculó ambos trámites para empujar la regularización de la flota.

Estos son los beneficios concretos para quienes liquidan en tiempo:

Verificación gratuita : validación de emisiones sin costo durante todo 2026 tras haber cumplido con el pago del refrendo.

: validación de emisiones sin costo durante todo 2026 tras haber cumplido con el pago del refrendo. Descuento digital del 5% : bonificación adicional para quienes pagaron en línea durante enero y febrero.

: bonificación adicional para quienes pagaron en línea durante enero y febrero. Cero sanciones administrativas: se evitan las multas por incumplimiento y el acumulado de recargos extemporáneos.

A esto se suma un dato clave para los conductores que planean renovar lámina: el refrendo es requisito obligatorio para canjear placas. Sin el pago al día, el trámite queda bloqueado y la cuenta puede trepar hasta los 3,100 pesos entre placas nuevas y multa administrativa.

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