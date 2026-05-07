Es oficial: IMSS Guanajuato capital abre en julio y estas son sus 23 especialidades

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con un nuevo hospital en la capital de Guanajuato. El avance de la obra es del más del 90% y ya opera en algunas áreas.

Eusebio Rosales Partida, delegado del IMSS en la entidad, aseguró que con este nuevo hospital se podrá reducir la saturación en hospitales de León hasta en un 30 por ciento.

La mejora en estructura es amplia, pues se cuadriplicará el número de camas censables.

“Guanajuato es un estado que requiere mucha atención y este hospital significa un crecimiento de 70 camas censables y no censables de 120 camas. Es como tener un desarrollo fuertísimo en materia de salud”, dijo.

“Si comparamos el hospital actual con 20 camas, al nuevo hospital, estaremos cuadruplicando la capacidad actual”, explicó.

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¿Qué especialidades hay en el nuevo hospital del IMSS?

El delegado informó que ya se cuenta con 212 médicos contratados, incluidos especialistas, aunque aún faltan algunas plazas de difícil cobertura.

Agregó que crecerán a 23 especialidades de atención, esto significa que los pacientes ya no tendrán que trasladarse a León (clínicas 58 o 21) para recibir atención.

“Ahorita más tenemos seis especialidades, en este momento que son truncales, como cirugía, medicina interna, gineco, pediatría este trauma de ortopedia que deriva de lo que es la parte quirúrgica y urgencias”, destacó.

“El que viene (HGZ No. 10), viene con alergología, viene con oncología médica, viene con oncología quirúrgica, con alergología, oftalmo, viene con muchas especialidades que ahorita no tenemos”, mencionó.

Precisó que los servicios quirúrgicos serán los últimos en habilitarse debido a los requerimientos técnicos como gases medicinales e infraestructura especializada. Mientras tanto, aseguró que el abasto de medicamentos en esta etapa inicial es total.

Informó que se proyecta abrir el hospital el próximo 15 de julio a más tardar.

La inversión en el nuevo hospital de Guanajuato fue de 1,199 millones de pesos, el cual fue proyectado concluir en 2024.

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