¡Llega a julio con trabajo! El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una vacante en Baja California Sur con un salario superior a los 43 mil pesos.
De acuerdo a la convocatoria, que se publicó en todas las redes sociales de la dependencia a nivel local, se informó que se trata del cargo de coordinador de Planeación e Innovación Institucional.
Quien se quede con el puesto tiene a su cargo el diseñar, establecer y supervisar la planeación institucional, así como el seguimiento y evaluación de indicadores del INE, siempre con apego a la normatividad vigente.
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Vacante del INE en Baja California Sur: salario y experiencia
Este es el salario y la experiencia requerida para el cargo de Coordinador de Planeación e Innovación Institucional en el INE:
- Salario de 43 mil 867 pesos mensuales (menos impuestos)
- Licenciatura en Tecnologías de la Información, Administración, Administración Pública, Administración Financiera o áreas afines
- Cinco años de conocimiento, experiencia y habilidades acreditadas la materia
Requisitos para aplicar a la vacante del INE en Baja California Sur
La convocatoria marca los siguientes requisitos para el cargo:
- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos
- Contar con credencial para votar vigente y comprobante de vigencia
- No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter imprudencial
- No militar ni haber participado en ningún partido político
- No ser familiar consanguíneo o por afinidad, hasta el 4º grado de algún consejero, secretario ejecutivo, director, director ejecutivo, titular de Unidad Técnica o Representante de partido político
- Aprobar la evaluación integral que realizará la Secretaría Ejecutiva
- Disponibilidad de tiempo completo (incluyendo fines de semana y días festivos)
- Se valora a personas que sepan manejar o cuenten con licencia de manejo vigente
Paso a paso para aplicar a la vacante en el INE de Baja California Sur
En caso de estar interesado en la vacante, entonces debes de tener tu currículum vitae actualizado y en formato PDF, posteriormente enviarlo a los correos elena.estrella@ieebcs.org.mx y secretaria@ieebcs.org.mx.
Asimismo, es importante que tengas a la mano los siguientes documentos, en original y copia, ya que te los pueden pedir durante el trámite:
- Acta de nacimiento o carta de naturalización, según sea el caso
- Credencial para votar vigente
- Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a dos meses
- Título de licenciatura que acredite el nivel educativo correspondiente
- Aceptar la Declaratoria Bajo Protesta de Decir Verdad
- CURP expedida por Segob
- RFC y Constancia de Situación Fiscal expedidas por el SAT
- Documentos que acrediten experiencia laboral
Finalmente, el INE dio a conocer que el contrato será del 1 de julio al 31 de diciembre del 2026; sin embargo, hay probabilidad de ampliación.
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