¡Llega a julio con trabajo! El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una vacante en Baja California Sur con un salario superior a los 43 mil pesos.

De acuerdo a la convocatoria, que se publicó en todas las redes sociales de la dependencia a nivel local, se informó que se trata del cargo de coordinador de Planeación e Innovación Institucional.

Quien se quede con el puesto tiene a su cargo el diseñar, establecer y supervisar la planeación institucional, así como el seguimiento y evaluación de indicadores del INE, siempre con apego a la normatividad vigente.

Vacante del INE El puesto es en el INE del Baja California Sur (INE BCS | FB)

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Vacante del INE en Baja California Sur: salario y experiencia

Este es el salario y la experiencia requerida para el cargo de Coordinador de Planeación e Innovación Institucional en el INE:

Salario de 43 mil 867 pesos mensuales (menos impuestos)

(menos impuestos) Licenciatura en Tecnologías de la Información, Administración, Administración Pública, Administración Financiera o áreas afines

en Tecnologías de la Información, Administración, Administración Pública, Administración Financiera o áreas afines Cinco años de conocimiento, experiencia y habilidades acreditadas la materia

Requisitos para aplicar a la vacante del INE en Baja California Sur

La convocatoria marca los siguientes requisitos para el cargo:

Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos

en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos Contar con credencial para votar vigente y comprobante de vigencia

y comprobante de vigencia No haber sido condenado por delito alguno , salvo que hubiese sido de carácter imprudencial

, salvo que hubiese sido de carácter imprudencial No militar ni haber participado en ningún partido político

No ser familiar consanguíneo o por afinidad , hasta el 4º grado de algún consejero, secretario ejecutivo, director, director ejecutivo, titular de Unidad Técnica o Representante de partido político

, hasta el 4º grado de algún consejero, secretario ejecutivo, director, director ejecutivo, titular de Unidad Técnica o Representante de partido político Aprobar la evaluación integral que realizará la Secretaría Ejecutiva

que realizará la Secretaría Ejecutiva Disponibilidad de tiempo completo (incluyendo fines de semana y días festivos)

(incluyendo fines de semana y días festivos) Se valora a personas que sepan manejar o cuenten con licencia de manejo vigente

Paso a paso para aplicar a la vacante en el INE de Baja California Sur

En caso de estar interesado en la vacante, entonces debes de tener tu currículum vitae actualizado y en formato PDF, posteriormente enviarlo a los correos elena.estrella@ieebcs.org.mx y secretaria@ieebcs.org.mx.

Asimismo, es importante que tengas a la mano los siguientes documentos, en original y copia, ya que te los pueden pedir durante el trámite:

Acta de nacimiento o carta de naturalización , según sea el caso

o , según sea el caso Credencial para votar vigente

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a dos meses

con vigencia no mayor a dos meses Título de licenciatura que acredite el nivel educativo correspondiente

que acredite el nivel educativo correspondiente Aceptar la Declaratoria Bajo Protesta de Decir Verdad

CURP expedida por Segob

expedida por Segob RFC y Constancia de Situación Fiscal expedidas por el SAT

expedidas por el SAT Documentos que acrediten experiencia laboral

Finalmente, el INE dio a conocer que el contrato será del 1 de julio al 31 de diciembre del 2026; sin embargo, hay probabilidad de ampliación.

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