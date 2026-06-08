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¡Nueva oportunidad de trabajo! INE abre vacante en Baja California Sur con salario de 43 mil pesos

¿Experiencia en Administración o Tecnologías de la Información? El INE tiene una oportunidad laboral para ti en Baja California Sur; conoce los requisitos.

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3 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

¡Llega a julio con trabajo! El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una vacante en Baja California Sur con un salario superior a los 43 mil pesos.

De acuerdo a la convocatoria, que se publicó en todas las redes sociales de la dependencia a nivel local, se informó que se trata del cargo de coordinador de Planeación e Innovación Institucional.

Quien se quede con el puesto tiene a su cargo el diseñar, establecer y supervisar la planeación institucional, así como el seguimiento y evaluación de indicadores del INE, siempre con apego a la normatividad vigente.

Vacante del INE El puesto es en el INE del Baja California Sur (INE BCS | FB)

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Vacante del INE en Baja California Sur: salario y experiencia

Este es el salario y la experiencia requerida para el cargo de Coordinador de Planeación e Innovación Institucional en el INE:

  • Salario de 43 mil 867 pesos mensuales (menos impuestos)
  • Licenciatura en Tecnologías de la Información, Administración, Administración Pública, Administración Financiera o áreas afines
  • Cinco años de conocimiento, experiencia y habilidades acreditadas la materia

Requisitos para aplicar a la vacante del INE en Baja California Sur

La convocatoria marca los siguientes requisitos para el cargo:

  • Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos
  • Contar con credencial para votar vigente y comprobante de vigencia
  • No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter imprudencial
  • No militar ni haber participado en ningún partido político
  • No ser familiar consanguíneo o por afinidad, hasta el 4º grado de algún consejero, secretario ejecutivo, director, director ejecutivo, titular de Unidad Técnica o Representante de partido político
  • Aprobar la evaluación integral que realizará la Secretaría Ejecutiva
  • Disponibilidad de tiempo completo (incluyendo fines de semana y días festivos)
  • Se valora a personas que sepan manejar o cuenten con licencia de manejo vigente

Paso a paso para aplicar a la vacante en el INE de Baja California Sur

En caso de estar interesado en la vacante, entonces debes de tener tu currículum vitae actualizado y en formato PDF, posteriormente enviarlo a los correos elena.estrella@ieebcs.org.mx y secretaria@ieebcs.org.mx.

Asimismo, es importante que tengas a la mano los siguientes documentos, en original y copia, ya que te los pueden pedir durante el trámite:

  • Acta de nacimiento o carta de naturalización, según sea el caso
  • Credencial para votar vigente
  • Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a dos meses
  • Título de licenciatura que acredite el nivel educativo correspondiente
  • Aceptar la Declaratoria Bajo Protesta de Decir Verdad
  • CURP expedida por Segob
  • RFC y Constancia de Situación Fiscal expedidas por el SAT
  • Documentos que acrediten experiencia laboral

Finalmente, el INE dio a conocer que el contrato será del 1 de julio al 31 de diciembre del 2026; sin embargo, hay probabilidad de ampliación.

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