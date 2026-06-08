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/México/Nota

Baja California Sur castigará matrimonio infantil hasta con 15 años de prisión

Eufrosina Cruz acompañó esta iniciativa que busca frenar el matrimonio infantil y la unión de menores.

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Escrito por: Samuel Aguirre

El pleno del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó una inciativa histórica para tipificar como delito la cohabitación forzada de menores de edad, con el objetivo de proteger a niñas y adolescentes frente a uniones tempranas y forzadas, o matrimonio infantil.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad, enviando un mensaje contundente: ninguna niña debe verse obligada a abandonar sus sueños, su educación o sus oportunidades de construir un mejor futuro.

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¿Cuál es el castigo por matrimonio infantil en BCS?

La reforma aprobada por el pleno adiciona disposiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y al Código Penal local, se incorpora el delito de “cohabitación forzada de personas menores de edad”, con una sanción a quien obligue a un menor de edad a unirse de manera informal con fines similares a los del matrimonio.

La sanción prevista será de 8 a 15 años de prisión y de 2 mil a 4 mil días de multa. Además, se precisa que el consentimiento de la persona menor de edad no excluye la responsabilidad penal.

La activista y exdiputada federal Eufrosina Cruz, aliada de Fundación Azteca de Grupo Salinas, acompañó este proceso como una voz clave en la defensa de los derechos de niñas y adolescentes.

Eufrosina Cruz, quien es una de las voces más reconocidas en México en la lucha contra el matrimonio infantil y las uniones forzadas dijo que la aprobación de la reforma fortalecerá la protección de la infancia y añadió que dichas prácticas vulneran los derechos de la niñez y no deben justificarse por usos y costumbres.

¿Qué otros estados castigan la unión forzada de niños?

Castigar la unión forzada de menores con penas significativas, ya ocurría en otros estados por lo que la suma de BCS a esta lista marcará un precedente en materia de protección y derechos a las infancias; el resto son:

  • Campeche
  • Estado de México
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Quintana Roo
  • San Luis Potosí
  • Tamaulipas
  • Chiapas

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