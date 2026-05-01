Ni Guadalajara ni Zapopan: este municipio de Jalisco abre una ventanilla especial para acelerar trámites de vivienda

Tlaquepaque da un paso que podría cambiar las reglas del juego para construir vivienda, en una búsqueda del muncipio de Jalisco para evitar estar atascado en la burocracia en cada trámite.

El gobierno municipal anunció la implementación de una ventanilla única que concentrará todos los trámites relacionados con el desarrollo habitacional. La medida busca cortar tiempos de espera y dar certeza jurídica a quienes invierten en el sector. Para un desarrollador, cada día perdido en oficinas representa costos que al final se reflejan en el precio de las casas.

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¿Cómo funcionará la ventanilla única en Tlaquepaque?

Laura Imelda Pérez Segura, presidenta municipal, lo explicó sin rodeos: la nueva instancia actuará como gestor interno. Los desarrolladores ya no tendrán que recorrer múltiples oficinas. Un solo punto de contacto resolverá dudas, recibirá documentos y dará seguimiento a cada expediente.

Menos vueltas. Más velocidad.

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De acuerdo con la alcaldesa, en un plazo de 15 días después de ingresado el trámite, se otorgará mediante carta compromiso lo necesario para continuar con los trabajos hasta obtener la licencia definitiva. Para un desarrollador, cada semana ahorrada en papeleo representa costos menores y entregas más rápidas a familias que esperan su hogar.

El municipio proyecta que esta agilización impacte directamente en la oferta de vivienda nueva, un tema sensible para miles de jaliscienses que buscan opciones accesibles fuera de los polos tradicionales.

Los beneficios que proyecta el municipio incluyen:

Reducción de tiempos en la aprobación de proyectos habitacionales.

Mayor certidumbre jurídica para inversionistas locales y nacionales.

Coordinación reforzada entre dependencias municipales.

Reactivación del diálogo con el sector tras años sin relación institucional.

El anuncio se realizó en Puerto Vallarta, durante la XV reunión anual de Canadevi Jalisco. No fue casualidad: tras 18 meses de mesas de trabajo, el municipio atendió 136 asuntos prioritarios del sector. La señal es clara: Tlaquepaque quiere ser un destino atractivo para la vivienda nueva en el área metropolitana.

La competencia por atraer desarrollo inmobiliario en Jalisco es intensa. Guadalajara y Zapopan concentran la mayor parte de la inversión, pero municipios como Tlaquepaque buscan diferenciarse con agilización administrativa. Si la ventanilla única cumple lo prometido, podría equilibrar la balanza y descentralizar la oferta habitacional.

Para el ciudadano común, esto se traduce en una posibilidad real: más opciones para comprar casa, con mejores tiempos de entrega y, potencialmente, precios más competitivos. La burocracia lenta encarece la vivienda; simplificar trámites es, en el fondo, una medida de acceso a la vivienda digna.

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