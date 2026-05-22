Es oficial en Estado de México: anuncian servicios de salud gratuitos del 23 al 30 de mayo

El Gobierno del Estado de México activará una campaña masiva de bienestar social del 23 al 30 de mayo. Esta estrategia busca acercar la atención médica gratuita a las comunidades que carecen de un acceso constante a estas prestaciones esenciales.

La iniciativa contará con el despliegue de personal capacitado en plazas públicas, escuelas y deportivos de la entidad. Las familias mexiquenses podrán realizar consultas preventivas que habitualmente impactan en la economía del hogar.

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¿Qué servicios médicos gratis habrá en el Estado de México?

La cobertura médica sin costo operará a través de las Jurisdicciones Sanitarias estatales distribuidas en el territorio. Las unidades móviles garantizarán la entrega de insumos básicos y orientación profesional para los habitantes.

Esta jornada masiva incluye una amplia gama de opciones clínicas diseñadas para la prevención oportuna de padecimientos comunes. Los asistentes tendrán acceso a beneficios clínicos sin desembolsar un solo peso en los módulos:

Esquemas de vacunación para todas las edades.

Salud bucal y mental, incluyendo prevención de adicciones.

Prevención de enfermedades respiratorias, diarreicas y crónico-degenerativas.

Orientación contra la violencia y prevención de accidentes viales y en el hogar.

Campañas de donación de sangre y activación física comunitaria.

La salud también se construye desde el respeto, el bienestar emocional y las relaciones sanas. 💜



En la Semana Nacional de Salud Pública promovemos acciones para prevenir la violencia, fortalecer la crianza positiva y fomentar comunidades más saludables y seguras. pic.twitter.com/8TDWgopUCZ — Secretaría de Salud del Estado de México (@SaludEdomex) May 22, 2026

¿Cuándo inician las jornadas de salud gratuitas en Edomex?

El calendario oficial establece que las brigadas médicas operarán de manera ininterrumpida durante el periodo estipulado. Las dependencias estatales coordinarán esfuerzos institucionales para maximizar el alcance de la infraestructura de atención.

Las autoridades mexiquenses darán prioridad a los sectores de la población civil en condiciones de alta vulnerabilidad. El diseño de las rutas contempla la inclusión específica de comunidades que enfrentan barreras de acceso histórico.

Los representantes del sector salud confirmaron que las sedes comunitarias tendrán un horario extendido para facilitar la asistencia. Los ciudadanos únicamente requieren identificación oficial para agilizar el registro general en las mesas.

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