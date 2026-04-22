CDMX ofrece descuento del 90% en multas de tránsito para estos conductores

La SSC CDMX anunció descuentos de hasta el 90% en multas vehiculares | Getty Images

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) dio a conocer que están otorgando hasta un 90% de descuento en las multas vehiculares por tiempo limitado, esto con la finalidad de que las y los conductores puedan normalizar sus documentos oficiales de autos.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que la SSC CDMX informó que el descuento se está aplicando a las multas que se impusieron entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre del pasado 2025.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo obtener el descuento en multas de tránsito en CDMX?

De acuerdo con lo mencionado por las mismas autoridades de la SSC CDMX, para poder obtener el descuento del 90% en las multas de tránsito, las y los conductores pueden realizar el trámite a través de la Secretaría de Administración y Finanzas de la misma capital.

Para ello, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial del Gobierno de la CDMX, en el cual podrás conocer las multas que tiene vigentes tu vehículo con tan solo colocar la placa vehicular en el apartado de “consulta de adeudos”.

¿Tienes #Multas de #Tránsito? 🚗🚐🚦⚠️

Te invitamos a regularizar tus adeudos de forma sencilla pagando solo el 10% del total de tu multa. 💵

✅ ¡Aprovecha esta oportunidad!

🗓️ Vigencia: 30 de abril 2026



Más información: 👇 pic.twitter.com/kQkoHWRVfn — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 21, 2026

¿Quiénes tienen derecho a descuentos en multas de tránsito?

Según con lo mencionado por la SSC CDMX, las únicas personas que tienen derecho al descuento del 90% son las personas propietarias de vehículos concesionarios del servicio de transporte individual (taxis).

¿Quiénes no tienen derecho a descuentos en multas de tránsito?

Pese a lo antes señalado, es importante mencionar que el descuento no aplica en caso de infracciones que generaron lesiones a personas por hechos de tránsito. Otros de los casos en los que no aplica son:

Autos relacionados con la comisión de un delito

Autos que invadieron carriles exclusivos de transporte público

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.