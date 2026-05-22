Es oficial: Aguascalientes está dando 50% de descuento en transporte a personas con discapacidad y estos son los requisitos para el trámite

La Coordinación General de Movilidad del estado impulsa un beneficio único orientado a facilitar los traslados diarios de los ciudadanos. Los usuarios que presenten alguna vulnerabilidad física o motriz acceden a una tarifa preferencial en el sistema de transporte local, apoyo que impacta directamente en la economía familiar y garantiza el derecho a una movilidad digna.

La dependencia estatal mantiene mesas de atención especializadas para agilizar el ingreso al padrón de beneficiarios durante este periodo. El beneficio aplica para el uso diario de las unidades, transformando las dinámicas de traslado en la entidad federativa.

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La convocatoria estatal formaliza los lineamientos necesarios para asegurar la tarifa preferente mediante un plástico inteligente. El mecanismo opera bajo estrictos criterios de control institucional para evitar contratiempos al momento de utilizar los camiones urbanos.

La autoridad exige la entrega de un expediente completo para validar la identidad y condición de cada uno de los solicitantes. El trámite se gestiona de forma presencial en los módulos autorizados por la dependencia, donde personal calificado coteja la autenticidad de la documentación entregada en original y copia.

Acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Identificación oficial vigente

Tarjeta emitida por el DIF

Comprobante de domicilio (con una antigüedad no mayor a tres meses)

Horarios y sedes para tramitar el apoyo de transporte

Las oficinas de atención reciben a los solicitantes de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas. El proceso de actualización comenzó en abril y se llevará a cabo también en los meses de mayo y junio.

El plástico inteligente mantiene un carácter estrictamente personal para resguardar la transparencia del programa social. Los ciudadanos disponen del número telefónico 449 910 2106, extensión 3631, para resolver dudas o solicitar informes adicionales sobre el proceso.

La reactivación es un paso necesario para asegurar la vigencia de sus beneficios en el sistema de transporte local. De acuerdo con la autoridad estatal, el trámite es completamente gratuito y busca mantener actualizado el padrón de beneficiarios que acceden a tarifas preferenciales.

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