Ni San Juan del Río ni Tequisquiapan: el municipio de Querétaro que dará apoyos para perforación y equipamiento de pozos

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica y garantizar el acceso al agua para actividades agrícolas, el municipio de El Marqués, en Querétaro, ha lanzado un programa de apoyo dirigido a los productores rurales. A través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario local, se anunció la apertura de la ventanilla para el Programa de Perforación, Rehabilitación y Equipamiento de Pozos.

Esta iniciativa está enfocada específicamente en los usuarios de unidades de riego dentro del municipio. Los interesados podrán solicitar apoyo para acciones que incluyen la perforación de nuevos pozos, así como la rehabilitación y el equipamiento de la infraestructura ya existente, facilitando así el manejo del recurso hídrico en sus unidades de producción.

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Fechas y lugar de recepción para los apoyos en El Marqués

La dependencia municipal informó que el periodo de recepción de solicitudes ya está vigente y concluirá el próximo 30 de junio. El programa operará sujeto a la disponibilidad presupuestal, por lo que la ventanilla podría cerrar antes de la fecha límite si se agotan los recursos destinados.

Los productores interesados deben acudir personalmente a entregar su documentación en las oficinas de la Dirección de Agricultura, ubicadas en Hacienda Jesús María. El horario de atención establecido es de 8:30 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

Requisitos para productores de Querétaro interesados en perforación de pozos

Para poder participar en la evaluación y acceder a los apoyos, los solicitantes de Querétaro deberán integrar un expediente con los siguientes documentos en original y copia:

Solicitud de apoyo debidamente requisitada.

Identificación oficial vigente.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio reciente.

Croquis de localización exacta del pozo.

Constancia de situación fiscal vigente.

Documento que acredite la posesión legal del predio.

Cotización detallada del proyecto (perforación, rehabilitación o equipamiento).

Padrón de usuarios de la unidad de riego correspondiente.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario de El Marqués indicó que todas las solicitudes serán revisadas conforme a los criterios establecidos para verificar su viabilidad y proceder a la evaluación de los expedientes, como parte de las acciones de apoyo al desarrollo productivo de las zonas rurales del municipio.

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