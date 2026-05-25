Confirmado por CFE: estos son los requisitos que debes cumplir para dar de alta un nuevo contrato

La Comisión Federal de Electricidad activa un protocolo estricto para los ciudadanos que buscan instalar el servicio eléctrico en su hogar. Quienes cambian de domicilio o construyen una vivienda nueva necesitan cumplir con ciertas condiciones técnicas antes de solicitar la conexión de energía en baja tensión.

El trámite administrativo ante la paraestatal avanza únicamente si la preparación eléctrica del inmueble está terminada conforme a la normatividad oficial vigente. La autoridad revisa la instalación de acometidas monofásicas, bifásicas o trifásicas para autorizar la colocación del medidor en la propiedad.

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¿Cuáles son los requisitos de la CFE para un nuevo contrato de luz en México?

La solicitud del servicio avanza mediante el Portal de Contratación Electrónica o de forma presencial en los Centros de Atención a Clientes. Los habitantes de las zonas urbanas deben verificar la ubicación del poste más cercano a su vivienda como primer filtro técnico obligatorio.

La infraestructura de la red eléctrica nacional necesita quedar a una distancia determinada de la propiedad en áreas habitacionales de la República Mexicana. La Comisión Federal de Electricidad permite un rango de separación específico para autorizar la conexión inmediata sin cargos extras.

Los ciudadanos interesados en realizar la recontratación o apertura de un servicio residencial deben cumplir con los siguientes puntos establecidos por el organismo:

El servicio eléctrico anterior debe estar al corriente en el pago de sus recibos y sin cargos pendientes de aplicar.

en el pago de sus recibos y sin cargos pendientes de aplicar. Que el poste más cercano se encuentre a no más de 35 metros tratándose de un área urbana del lugar donde se instalará el medidor.

de 35 metros tratándose de un área urbana del lugar donde se instalará el medidor. Que la estructura esté a una distancia máxima de 50 metros si el inmueble se localiza dentro de un área rural.

de 50 metros si el inmueble se localiza dentro de un área rural. Contar con la preparación eléctrica terminada de forma adecuada conforme a la reglamentación técnica de instalaciones.

Si la distancia supera el límite estipulado, el interesado presenta una solicitud de factibilidad para que el personal evalúe el caso de infraestructura. Esta alternativa analiza si el terreno requiere una extensión de la red o una obra de infraestructura nueva para habilitar el suministro de luz.

Nuevos medidores de luz CFE El trámite de contratación no tiene costo inicial y requiere que la instalación eléctrica monofásica esté completamente terminada. (Archivo TV Azteca.)

¿Qué documentos debes presentar para el trámite de energía eléctrica?

El titular de la vivienda acude con sus papeles en orden para evitar el rechazo de la solicitud por parte de los ejecutivos. El proceso exige presentar una identificación oficial vigente con fotografía, el nombre completo del solicitante y una dirección exacta con referencias viales.

Los asesores de la empresa pública también piden el Registro Federal de Contribuyentes junto con un teléfono celular y un correo electrónico activo. En caso de que un tercero realice la gestión, la CFE exige una carta poder simple o notarial firmada adecuadamente.

Para iniciar formalmente el trámite en ventanilla o de forma digital, el solicitante junta los siguientes documentos de identificación:

Nombre completo del titular del servicio junto con una identificación oficial vigente con fotografía.

oficial vigente con fotografía. Dirección exacta del inmueble donde se requiere el suministro eléctrico con el señalamiento de calles de referencia.

con el señalamiento de calles de referencia. Clave del Registro Federal de Contribuyentes para el registro formal ante el sistema comercial de la empresa.

ante el sistema comercial de la empresa. Teléfono de contacto y un correo electrónico activo para recibir notificaciones digitales sobre el estado de la cuenta.

notificaciones digitales sobre el estado de la cuenta. Carta poder simple o notarial junto con la identificación del representante si la gestión la realiza un tercero.

La contratación del servicio para casa habitación no tiene un costo inicial, pero la empresa aplica una tarifa regulada especial en el arranque. El usuario cubre un depósito en garantía que aparece reflejado de forma automática en el primer recibo de luz de la propiedad.

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