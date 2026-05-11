Ni Jalisco ni Querétaro, el estado que otorga becas de 5 mil pesos a estudiantes de primaria en 2026; registro y fechas clave

La beca para primaria 2026 ya abrió registro en el estado de Guanajuato y miles de familias podrán recibir un apoyo económico de hasta 5 mil pesos para estudiantes de educación básica y educación media, es decir, primaria, secundaria y preparatoria.

A diferencia de otros programas en estados como Jalisco o Querétaro, esta convocatoria busca incentivar la lectura y apoyar la permanencia escolar de niñas y niños en León. Te contamos cuáles son los requisitos, fechas de registro y proceso para obtener una beca para tus hijos.

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¿Cómo obtener una beca para un niño de primaria en Guanajuato?

El programa, conocido como Beca Lee-ÓN 2026, está dirigido a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria de entre 9 y 17 años que vivan en León, Guanajuato. El apoyo será entregado a quienes completen satisfactoriamente las actividades de lectura establecidas por las autoridades municipales.

Para acceder a la beca de primaria en Guanajuato, madres, padres o tutores deberán realizar el registro en línea mediante la plataforma “Mi Carpeta Ciudadana” del municipio de León.

Uno de los requisitos más importantes es que los estudiantes estén inscritos en escuelas públicas o privadas con validez oficial. Además, deberán participar en el programa de lectura y completar las evaluaciones correspondientes.

En el caso de la Beca Lee-ÓN 2026, los menores tendrán que leer ocho libros seleccionados por el programa y acreditar las actividades para poder obtener el incentivo económico de 5 mil pesos.

Requisitos para el registro de la beca Lee-ÓN 2026

Entre los principales requisitos para el registro de la beca Lee-ÓN destacan:

Ser mexicano y residir en León, Guanajuato

Tener entre 9 y 17 años

Estar inscrito en una escuela pública o privada con reconocimiento oficial

Contar con registro en “Mi Carpeta Ciudadana”

Presentar documentación escolar y personal

No tener parentesco con servidores públicos

La documentación solicitada es la siguiente:

Acta de nacimiento del estudiante

Identificación oficial vigente de la madre, del padre o tutor

CURP del padre, madre o tutor y del alumno

Comprobante de domicilio que no exceda tres meses

que no exceda tres meses Número de folio de la credencial vigente de bibliotecas Públicas Municipales

Constancia de estudios vigente. Se puede descargar en este ENLACE.

OJO: El registro se hace en este ENLACE. Puede participar solo un alumno por familia.

Fecha límite para el registro de la beca Lee-ÓN 2026

De acuerdo con la convocatoria oficial, el registro tiene fechas límite y los espacios son reducidos, por lo que las autoridades recomiendan hacer el trámite cuanto antes. Además, algunos programas estatales cierran automáticamente al alcanzar cierto número de solicitudes. Estas son las fechas clave de la convocatoria:

Convocatoria e inicio de inscripciones: 23 de abril

Fin de inscripciones: 15 de mayo

Entrega de documentación: Del 18 de mayo al 5 de junio

Apertura del proceso de lectura y evaluación: 8 de junio

Notificación de ganador: Al concluir las 8 evaluaciones

El listado de libros que deberían leer los alumnos participantes se encuentra en este ENLACE. ¡Participa!

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