El programa Mi Beca para Empezar 2026 es impulsado por el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) para que alumnos de educación básica cuenten con los recursos necesarios para continuar con sus estudios.

Inició operaciones en septiembre del 2019, con el objetivo de evitar la deserción escolar y aliviar la carga financiera que representa la compra de útiles escolares en los hogares capitalinos.

Durante el mes de abril se realizó el pago de este apoyo, por lo que surgieron algunas dudas, entre ellas el número de hijos por familia que pueden ser beneficiarios.

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¿Cuántos hijos puedo registrar en Mi Beca para Empezar?

El registro para adherirse a Mi Beca para Empezar se puede hacer en línea, sin embargo, a partir del cuarto hijo el trámite se debe de hacer de forma presencial en las oficinas del Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien).

¿Dónde están las oficinas del Bienestar Educativo para registrar a mi hijo en Mi Beca para Empezar?

Dirección: Calle Bucareli 134, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06040, Ciudad de México

Teléfonos: 5511021750, 5589574400. Correo electrónico: contacto.bienestar@cdmx.gob.mx

Horarios: Lunes a Jueves 9:00hrs a 18:00hrs y Viernes 9:00hrs a 15:00hrs.

¿Cuánto reciben los beneficiarios de Mi Beca para Empezar?

Los beneficiarios de Mi Beca para Empezar 2026 no reciben dinero en efectivo, pero se les depositan recursos que pueden utilizar a través de su tarjeta del Fideicomiso Bienestar Educativo y que van de acuerdo con el grado de estudios. Estos son:

600 pesos para nivel preescolar.

650 pesos para quienes cursan primaria.

600 pesos para CAM en preescolar, primaria y laboral.

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