Becas de hasta $10,000 pesos para estudiantes en Jalisco: requisitos y fecha límite para inscribirse

El tiempo para inscribirse al programa Becas Universitarias al Estilo Jalisco ha entrado a su etapa final. Este programa estatal está dirigido a jóvenes de nivel superior y contempla un proceso de registro con fecha límite hasta el 15 de mayo.

Quienes busquen acceder a este beneficio universitario deben considerar que el apoyo no es automático, ya que requiere cumplir con ciertos requisitos y completar el trámite en tiempo y forma. Además, el esquema contempla distintas modalidades de registro según el lugar de residencia.

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¿Qué es la Beca Universitaria al Estilo Jalisco y cuánto dinero ofrece?

El programa Becas Universitarias al Estilo Jalisco otorga hasta $10,000 pesos por beneficiario, distribuidos en dos depósitos de $5,000 pesos cada uno mediante transferencia bancaria.

Este recurso está pensado para cubrir gastos relacionados con la vida académica, como transporte, materiales o manutención. Además del apoyo económico, el programa contempla actividades formativas y de participación comunitaria para quienes resulten seleccionados.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la beca en Jalisco?

Las personas interesadas deben tener entre 18 y 29 años y estar inscritas en una institución de educación superior en Jalisco, ya sea pública o privada.

Entre los documentos solicitados se encuentran:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio reciente

Constancia de estudios

Carta de aceptación

Estado de cuenta bancario con CLABE a nombre del solicitante

También es necesario llenar el formato de registro correspondiente.

¿Cómo registrarse y cuál es la fecha límite?

El registro para la convocatoria 2026 estará disponible hasta el 15 de mayo. El proceso cambia dependiendo de la ubicación del aspirante.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, el trámite se realiza de forma presencial en las oficinas de la Dirección de Juventudes, ubicadas en la colonia El Santuario, en Guadalajara, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

En tanto, para interesados que vivan en el interior del estado, deben enviar toda su documentación en formato PDF al correo electrónico oficial del programa.

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