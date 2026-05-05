Embajada del Japón ofrece becas de posgrado para todos los mexicanos que cumplan estos requisitos

La Embajada del Japón en México activó la convocatoria “Becas MEXT 2027”, dirigida a profesionales mexicanos que busquen cursar maestría, doctorado o estancias de investigación en universidades japonesas con financiamiento total.

Este programa de movilidad académica, coordinado con la AMEXCID de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cubre el 100% de la matrícula, vuelos internacionales y otorga un estipendio mensual. El registro en el sistema SIGCA y ante la representación nipona concluye el 27 de mayo de 2026, fecha límite para que los aspirantes acrediten excelencia académica y dominio avanzado del idioma inglés.

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¿Cuáles son los requisitos para obtener la beca de posgrado en Japón?

La Embajada del Japón establece criterios estrictos de elegibilidad para garantizar que los perfiles seleccionados cumplan con los estándares del sistema educativo japonés.

Nacionalidad: ser ciudadano mexicano.

ser ciudadano mexicano. Edad: tener menos de 35 años al 1 de abril de 2027.

tener menos de 35 años al 1 de abril de 2027. Grado académico: contar con título profesional y un promedio mínimo de 8.0 en el último grado de estudios.

contar con título profesional y un promedio mínimo de en el último grado de estudios. Idiomas: nivel avanzado de inglés (certificación oficial) y disposición para aprender japonés.

nivel avanzado de inglés (certificación oficial) y disposición para aprender japonés. Salud: certificado de buena salud física y mental expedido por una institución pública.

🎌¿Te gustaría estudiar tu maestría y/o doctorado en Japón? Las becas #MEXT incluyen:

✈️ Vuelos de ida y vuelta

🎓 Matrícula universitaria

💰 Estipendio mensual

🗾 Formación en idioma japonés

Revisa la convocatoria completa: https://t.co/gOKdPOszmv#EmbJapónMX #Becas pic.twitter.com/9eUtBeoBO4 — JapanEmb_Mexico (@JapanEmb_Mexico) April 28, 2026

¿Qué gastos cubre la beca MEXT del gobierno Japonés?

El programa de becas del Gobierno de Japón es considerado uno de los más competitivos y completos a nivel mundial debido a los beneficios económicos directos que otorga a los becarios.

Transporte: boletos de avión de ida y vuelta (México - Japón). Educación: exención total del pago de inscripción, matrícula y mensualidades universitarias. Sostenimiento: apoyo económico mensual para gastos de alojamiento y alimentación. Capacitación: curso intensivo de idioma japonés previo al inicio de los estudios de posgrado.

¿Cuál es el proceso de registro y fechas clave para las “Becas MEXT 2027”?

Registro Inicial (27 de abril al 27 de mayo de 2026): subir documentos al sistema SIGCA (SRE) y enviar los formularios Application Form y Research Plan al correo becas@me.mofa.go.jp.

subir documentos al sistema SIGCA (SRE) y enviar los formularios y al correo becas@me.mofa.go.jp. Exámenes presenciales (29 de j unio de 2026): evaluación de inglés y japonés en las instalaciones de la SRE en Ciudad de México.

evaluación de inglés y japonés en las instalaciones de la en Ciudad de México. Entrevistas (2 y 3 de julio de 2026): fase para candidatos que aprueben los exámenes de idiomas.

fase para candidatos que aprueben los exámenes de idiomas. Cartas de Pre-aceptación (agosto - septiembre 2026): contacto directo con universidades japonesas para asegurar un lugar académico.

contacto directo con universidades japonesas para asegurar un lugar académico. El proceso es totalmente gratuito.

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