IA crea sitios web falsos y engaña a expertos e inexpertos; señales de phishing y cómo prevenir ciberestafas

La Inteligencia Artificial (IA) transformó el modus operandi de los ciberdelincuentes en todo el mundo, pero hoy día la observación alarmó a todos, pues crea sitios web falsos capaces de imitar "a la perfección" páginas de bancos, empresas o plataformas digitales, lo que aumentó el riesgo para millones de usuarios.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

El fenómeno, aseguró Kaspersky, se intensificó en desde el año pasado con campañas detectadas en Latinoamérica y Europa, donde los expertos en ciberseguridad advierten que el phishing actual es más rápido, personalizado y difícil de detectar, incluso para los técnicos.

Diferencia del phishing actual con IA

La diferencia del phishing actual radica en la automatización hecha por la IA, que les permite generar páginas falsas con un diseño impecable, texto sin errores y logotipos idénticos en solo cuestión de minutos; por lo que ya no se requieren conocimientos técnicos avanzados.

Asimismo, los ataques dejaron de ser masivos y pasaron a ser dirigidos y personalizados, lo que aumentó su efectividad; esto se debe a que las víctimas son estudiadas por los estafadores y envían mensajes creíbles que parecen reales con su contexto.

¿Cómo confirmaron la amenaza?

El estudio más reciente de Kaspersky reveló que el 34% de los latinoamericanos no pueden identificar sitios web falsos, y que el 11% de los encuestados desconoce cómo verificar su autenticidad, lo que evidencia una importante brecha digital.

Asimismo, INCIBE advirtió que la IA puede replicar estilos de comunicación del mundo real, lo que originó la nueva era del "phishing 2.0", una evolución peligrosa y sofisticada de las estafas digitales.

Señales clave para reconocer un sitio falso

URL modificada o con caracteres sospechosos

Mensajes urgentes o amenazas de suspensión de cuenta

Solicitudes de datos confidenciales

Certificados o autorizaciones inusuales

Aunque las páginas puedan parecer realistas, estos detalles siguen siendo señales de alerta; nunca olvides verificar un sitio web.

Tipos de phishing más comunes

Phishing bancario o dirigido a tiendas en línea

Smishing (fraude por SMS)

Spear-phishing (ataques personalizados)

Sitios web con malware oculto

Cada uno de los métodos busca robar datos o instalar un malware, cuyas consecuencias pueden variar desde la pérdida de la cuenta hasta el control total del dispositivo.

Consejos para evitar estafas

Escribir la URL manualmente desde el navegador

Activar la autenticación de dos factores (2FA)

Utilizar un software antivirus actualizado

Verificar siempre la identidad del remitente

¿Qué hacer si ya fuiste víctima de una estafa?

Cambiar tus contraseñas inmediatamente

Contactar con el banco o servicio afectado

Analizar tu dispositivo con un software antivirus

Denunciar el incidente a las autoridades