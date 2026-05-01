Estas placas en Guanajuato ya están obligadas a hacer la verificación vehicular desde mayo y el tiempo corre

Hay conductores en Guanajuato que ya tienen fecha límite para cumplir con la verificación vehicular del primer semestre de 2026. El calendario oficial avanza, mayo se acerca, y quienes no actúen a tiempo enfrentan multas económicas.

El trámite no es opcional. Obligados a hacer la verificación vehicular este periodo están los dueños de un grupo específico de placas, y el margen para actuar se reduce cada día.

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¿Qué placas en Guanajuato deben verificar antes de que cierre mayo?

Las placas con terminación 0 y 9 son las que corresponden al ciclo actual. Su periodo iniciará en mayo y cerrará en junio: aunque aún hay tiempo, con el correr de los días los automovilistas se olvidan de realizarla.

El calendario oficial de Guanajuato divide el año en dos semestres. Cada semestre asigna un turno según el último dígito de la placa, y faltar al plazo tiene consecuencias directas en el bolsillo.

No verificar dentro del periodo equivale a una multa económica aplicable de inmediato. El trámite existe para evaluar emisiones contaminantes y confirmar que el vehículo circula en condiciones adecuadas.

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Requisitos para verificar tu vehículo en Guanajuato

Antes de ir al verificentro, revisá que tenés todo en orden. Estos son los documentos y condiciones que pide el proceso:

Tarjeta de circulación vigente

Comprobante de verificación anterior (si aplica)

(si aplica) Vehículo en buen estado mecánico

Sin estos elementos, el trámite puede detenerse. Algunos centros permiten agendar cita previa: conviene consultar el verificentro más cercano antes de salir.

¿Cómo hacer la verificación vehicular paso a paso?

El proceso es directo. No requiere gestiones complicadas, pero sí cumplir cada etapa en orden:

Acudir a un verificentro autorizado en Guanajuato

en Guanajuato Presentar el vehículo en condiciones adecuadas para la prueba

en condiciones adecuadas para la prueba Realizar la prueba de emisiones contaminantes

Obtener el holograma que acredita el cumplimiento

Al final del proceso, el conductor recibe el holograma correspondiente. Ese documento es la prueba de que cumpliste: sin él, la verificación no cuenta.

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