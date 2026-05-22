Llega a Aguascalientes nueva aerolínea desde el 1 de junio y conectará con este estado de México

El Aeropuerto Internacional de Aguascalientes incorporará de manera oficial a la empresa Aerus a partir del próximo 1 de junio, activando un puente aéreo directo hacia Nuevo León que optimizará los traslados domésticos.

La nueva conexión hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey operará inicialmente con seis frecuencias semanales permanentes bajo la supervisión de la Agencia Federal de Aviación Civil con el objetivo de desahogar la saturación comercial y atender la alta demanda regional.

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¿Cuáles serán los horarios y frecuencias del nuevo vuelo Aguascalientes-Monterrey?

La programación de la ruta Aguascalientes-Monterrey fue diseñada para optimizar los traslados de negocios, evitando escalas obligatorias en la Ciudad de México.

Calendario e itinerario de viaje:

Frecuencias de salida: operación regular de lunes a viernes y domingos, manteniendo el día sábado sin servicio programado.

operación regular de lunes a viernes y domingos, manteniendo el día sábado sin servicio programado. Vuelo Monterrey a Aguascalientes: salida a las 6:00 horas con arribo estipulado a las 7:45 horas.

salida a las 6:00 horas con arribo estipulado a las 7:45 horas. Vuelo Aguascalientes a Monterrey: salida matutina a las 8:15 horas con aterrizaje a las 10:00 horas.

salida matutina a las 8:15 horas con aterrizaje a las 10:00 horas. Ampliación en julio: La dirección comercial de Aerus agregará dos frecuencias vespertinas (martes y jueves) para permitir viajes de ida y vuelta el mismo día.

¿Cuánto cuesta el boleto y dónde comprar los pasajes de Aerus?

La tarifa base y los canales de distribución digital para esta flamante ruta interregional ya se encuentran activos en los portales oficiales de reservación de la aerolínea Aerus.

El precio del viaje sencillo arranca desde los $3,270.00 pesos .

. El monto neto integra el IVA, el uso de combustible, el cargo de seguridad y la Tarifa de Uso de Aeropuerto ( TUA ).

). Los traslados se realizarán en aviones modelo Cessna Grand Caravan de una flota con promedio de dos años de antigüedad.

de una flota con promedio de dos años de antigüedad. Los usuarios pueden adquirir sus códigos de abordaje en el sitio web de Aerus o a través de la plataforma de Viva Aerobús , debido a un convenio corporativo para unificar tramos en un solo boleto.

o a través de la plataforma de , debido a un convenio corporativo para unificar tramos en un solo boleto. El vuelo inaugural operará con tarifa preferencial a partir del 1 de junio de 2026.

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