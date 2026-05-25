Últimos días para verificar en Querétaro: se acaba el plazo para todas estas placas o habrá multas

El calendario oficial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) marca el cierre definitivo del periodo para ciertos vehículos, lo que activa de forma automática multas que superan los miles de pesos.

Si tienes un auto registrado en esta entidad, resulta fundamental que revises el estatus de tus láminas gratis para evitar recargos acumulados.

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Placas que deben verificar y costo de reemplacar

El calendario oficial de verificación vehicular establece fechas específicas para cada terminación numérica. Los automovilistas con autos cuyas placas de engomado verde y terminaciones en 1 y 2 deben agendar su cita de manera inmediata para evitar la morosidad reglamentaria.

Los costos de los trámites en las oficinas de recaudación del estado parten de montos base estimados por los propios contribuyentes:

Alta de placas para auto nuevo: $1,720 pesos

Alta de placas para moto nueva: $1,165 pesos

Canje de placas de otro estado (auto): $1,775 pesos

Canje de placas de otro estado (moto): $1,220 pesos

Alta de placas para vehículo híbrido o eléctrico: $860 pesos (cuenta con un beneficio del 50% de descuento)

Cambio de propietario: $865 pesos

Duplicado de placas por robo o extravío: $1,095 pesos

Baja vehicular: $430 pesos

Refrendo anual 2026 (auto): $765 pesos

Multas por no realizar la verificación vehicular

Las sanciones por omitir la verificación obligatoria se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en 2026 equivale a $117.31 pesos. El reglamento determina un rango de castigo económico que va de las 6 a las 15 UMAs por cada periodo semestral vencido.

Queretaro-Multa.jpg La multa de verificación para un auto particular de persona física en el estado se fija en 6 UMAs ($703.86 pesos). (Imagen Ilustrativa generada con IA)

Para los autos particulares de personas físicas, la multa extemporánea corresponde a 6 UMAs ($703.86 pesos) por cada semestre de retraso. En el caso de vehículos pesados o registrados a nombre de personas morales, el castigo financiero asciende a 10 UMAs ($1,173.10 pesos) de manera completamente directa.

Los conductores de transporte público enfrentan la penalización más alta de la normativa, fijada en 15 UMAs ($1,759.65 pesos). Las autoridades estatales recomiendan realizar el pago de la infracción a través de la plataforma oficial Recaudanet para poder circular legalmente otra vez.

Requisitos principales para tramitar las placas

Los propietarios de unidades motoras deben acudir a los módulos de atención con su documentación completa en original y copia para cualquier alta o canje. La falta de alguno de los papeles obligatorios detiene el proceso de forma inmediata y provoca retrasos molestos.

Los documentos esenciales que exige la Secretaría de Finanzas para llevar a cabo el trámite de control vehicular son los siguientes:

Identificación oficial vigente del propietario (INE, pasaporte o licencia de conducir local).

Comprobante de domicilio en el estado de Querétaro con antigüedad menor a 3 meses.

Clave Única de Registro Poblacional (CURP) certificada.

Factura de origen o comprobante fiscal digital que acredite la propiedad legal del vehículo.

Comprobante de pago vigente por los derechos del trámite correspondiente.

Mantén tu documentación vehicular en regla para circular sin inconvenientes por todas las vialidades del estado.

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