Confirmado en Veracruz: estas placas ya tienen que verificar desde mayo y el tiempo empieza a correr

El mes de mayo llegará con una obligación que miles de automovilistas en Veracruz no pueden ignorar. La verificación vehicular sigue como requisito indispensable para circular legalmente, y quienes no cumplan en su periodo enfrentan multas, recargos y la pérdida de beneficios fiscales clave.

Sin este trámite completado, tampoco es posible gestionar el reemplacamiento 2026. El calendario continúa su curso y las placas que tienen que verificar en mayo ya están definidas por los verificentros del estado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus mano.

¿Qué placas verifican en mayo-junio en Veracruz?

Las primeras en entrar al ciclo obligatorio son las placas azules con terminación en 0 y 9. Les corresponde el primer periodo mayo-junio según el calendario oficial publicado por los verificentros de Veracruz.

Para completar el trámite, el vehículo debe presentarse en condiciones mecánicas óptimas y con la documentación oficial en regla. Sin esos dos requisitos desde el inicio, el proceso puede detenerse antes de concluir.

Si el auto no pasa la prueba, el reglamento permite al conductor corregir las fallas detectadas y regresar al verificentro para un nuevo intento. No se pierde el derecho al trámite.

placas veracryz Las placas azules son las que deben reemplacar en Veracruz durante mayo. (Gobierno de Xalapa)

Estos son los costos de la verificación en Veracruz

El monto varía según la situación del automovilista al momento de presentarse:

Automovilistas al corriente: $476 pesos

$476 pesos Automovilistas con rezago: $496 pesos

$496 pesos Automovilistas con atraso acumulado: $952 pesos

Presentarse requiere el vehículo en buen estado mecánico y la documentación completa. Quien no pase puede corregir las fallas y volver a intentarlo sin perder el derecho.

Multas por no verificar en mayo-junio

No verificar en el periodo que corresponde tiene un costo que va más allá del trámite. La sanción oficial se calcula en Unidades de Medida y Actualización (UMA), con valor vigente de 117.31 pesos.

El rango oficial va de 5 a 15 UMAs:

Multa mínima (5 UMAs): $586.55 pesos

$586.55 pesos Multa máxima (15 UMAs): $1,759.65 pesos

La diferencia entre verificar a tiempo e ignorar el plazo puede superar los mil pesos en sanciones. Pagar la multa, además, no exime al conductor de cumplir con la verificación obligatoria.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.