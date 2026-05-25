Adiós a estas placas en Jalisco: tienes hasta el 29 de mayo para evitar la multa

El Gobierno de Jalisco modifica los plazos oficiales para un trámite vehicular clave que vence este año. Los propietarios de automóviles adquieren una nueva prórroga obligatoria encaminada a regularizar el padrón estatal de forma gratuita. Esta medida beneficia exclusivamente a un sector de la población que cumplió con sus obligaciones fiscales previamente.

Las autoridades estatales buscan que los conductores actualicen sus láminas de circulación rezagadas sin pagar recargos. Quienes tengan diseños anteriores al modelo actual deben acudir pronto a los módulos correspondientes. El beneficio termina muy pronto en todo el territorio, por lo que debes reunir tus papeles hoy mismo.

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¿Cuál es la multa por placas vencidas en Jalisco si no haces el cambio?

El reglamento de tránsito estatal contempla castigos financieros severos para los conductores que evadan la actualización de sus placas metálicas. Las autoridades aplicarán sanciones acumulativas que afectarán directamente el bolsillo de los morosos tras el vencimiento del plazo. El castigo económico total asciende a 3,100 pesos y aplicará de manera automática en los operativos.

Esta cifra final resulta de sumar el costo administrativo de los nuevos metales y un recargo directo de 600 pesos. Los agentes viales retendrán los vehículos que circulen con identificaciones antiguas y los trasladarán al depósito oficial. Evita pasar por el corralón completando este proceso a tiempo para proteger tu estabilidad financiera este mes.

Los operativos de vigilancia comenzarán de forma inmediata en las principales avenidas de la Zona Metropolitana de Guadalajara. El subsidio del 100 por ciento desaparece por completo una vez que el calendario marque la fecha límite. Protege tu patrimonio familiar cumpliendo con las obligaciones fiscales y evita recargos innecesarios en tu presupuesto.

Placas en Jalisco El plazo definitivo para el canje gratuito de láminas vence el próximo viernes 29 de mayo. (Archivo)

Requisitos para cambiar placas en el Servicio Estatal Tributario

El trámite requiere la presentación de documentos específicos en original y copia para validar la identidad del dueño y la legalidad del vehículo. Las oficinas recaudadoras atienden de forma directa sin necesidad de agendar una cita digital previa. Prepara todos tus papeles antes de acudir a los módulos y ahorra tiempo valioso durante tu visita.

Los interesados deben reunir los siguientes elementos esenciales para recibir el beneficio gratuito del estado:

Juego de placas anteriores (diseños antiguos como Minerva, Gota o Maguey).

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte o licencia de conducir).

Comprobante de domicilio actual en la entidad (no mayor a 90 días).

Documento legal que acredite la propiedad (factura vehicular o título de propiedad).

Constancia aprobada o del proceso de verificación vehicular obligatoria.

Comprobante de pago del refrendo vehicular 2025 efectuado en su periodo correspondiente.

Las oficinas recaudadoras operan en un horario de lunes a viernes, desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm. Cumplir con este canje otorga además el acceso gratuito a la verificación ambiental durante el resto de este periodo anual. Aprovecha los incentivos vigentes que ofrece la Secretaría de Hacienda y regulariza tu situación vehicular sin costo.

Realiza tus trámites vehiculares a tiempo y mantén tu documentación al día para evitar contratiempos en las calles.

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