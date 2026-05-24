Últimos días en Jalisco: todos estos trabajadores deben cobrar el reparto de utilidades antes del 30 de mayo

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) de Jalisco emite un fuerte llamado sobre los derechos laborales en la entidad federativa. El proceso avanza y los plazos regulatorios están por vencer en todo el territorio estatal.

El beneficio reconoce el esfuerzo de la fuerza laboral en la productividad anual de los centros de trabajo. Sin embargo, la legislación determina una segmentación y un esquema específico enfrenta el límite definitivo durante este mes.

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¿Qué trabajadores reciben el reparto de utilidades en Jalisco antes del 30 de mayo?

La Ley Federal del Trabajo ampara este beneficio para el personal operativo que acumule una antigüedad mínima de sesenta días. El monto equivale al diez por ciento de las ganancias fiscales y la normativa protege el ingreso familiar en los municipios.

El beneficio integra a los empleados de base, personal eventual y aquellos que laboran bajo esquemas de confianza. La cobertura incluye a los extrabajadores con vigencia y el personal bajo incapacidad laboral cobra el recurso sin distinciones.

La fecha límite del 30 de mayo aplica de forma exclusiva para quienes prestan servicios a empresas constituidas como personas morales. Estos complejos corporativos deben dispersar los fondos y los patrones físicos tienen margen extendido hasta el próximo mes.

¿Cuándo es el pago de Utilidades 2024? El monto equivale al 10 por ciento de las ganancias fiscales del patrón. (Getty Images)

¿Cómo denunciar la falta de utilidades ante la STyPS in Jalisco?

Las autoridades estatales disponen de mecanismos institucionales gratuitos para salvaguardar el cumplimiento de los contratos vigentes. Quienes detecten irregularidades o ausencia del depósito correspondiente pueden recurrir a la mediación laboral de forma inmediata.

La Procuraduría General de la Defensa del Trabajo interviene en los casos de omisión patronal para aplicar las sanciones respectivas. La ley excluye del cobro a directores, gerentes generales y los prestadores por honorarios no reciben este beneficio económico.

El crecimiento económico regional requiere el cumplimiento de las obligaciones contractuales para mantener la estabilidad del entorno. Las inspecciones en los centros laborales continúan y las multas administrativas representan un riesgo financiero serio para las corporaciones omisas.

Revisa tu situación contractual actual y solicita las aclaraciones pertinentes a tu área de recursos humanos antes del fin de mes. Cumplir con los tiempos legales evita conflictos de forma interna en cualquier actividad productiva.

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