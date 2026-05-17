Querétaro: Multarán a conductores que superen este límite de velocidad en zonas escolares

El Gobierno Municipal de Querétaro refuerza la vigilancia en las calles para garantizar la seguridad de los sectores vulnerables. Esta medida afecta directamente a todos los automovilistas que transitan por las zonas de mayor tránsito peatonal.

Las autoridades buscan reducir los incidentes viales mediante la aplicación estricta de las normas de tránsito vigentes. Los conductores deben extremar precauciones, ya que las multas no solo impactan el bolsillo, sino que ponen en riesgo la vigencia del permiso de conducir.

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¿Cuál es el límite de velocidad en escuelas de Querétaro?

El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro es claro en su normativa para proteger estudiantes. El Artículo 31 fracción V estipula que la velocidad máxima permitida en zonas escolares y hospitales será de 20 kilómetros por hora.

Cualquier conductor que supere este límite enfrenta sanciones económicas que se calculan con base en la Unidad de Medida vigente. La multa oscila entre las 10 y 20 UMA, lo que equivale a $2,346.20 pesos en este año 2026.

Los oficiales de tránsito mantienen operativos constantes para verificar que se respete el paso peatonal en puntos críticos. Evitar estas sanciones depende exclusivamente de mantener la atención al volante y respetar el señalamiento vial instalado en cada institución.

Multa de tránsito La multa en zonas escolares alcanza los $2,346 pesos. (TVA)

¿Cuántos puntos quita la licencia por exceso de velocidad?

Además del impacto económico, el reglamento contempla una penalización administrativa que afecta el historial del automovilista queretano. La infracción suma seis puntos negativos en la licencia de conducir, lo que complica futuros trámites estatales de renovación del documento.

Esta acumulación de puntos funciona como un mecanismo de control para identificar a los conductores reincidentes en conductas de riesgo. El sistema de puntaje busca fomentar una cultura vial mucho más responsable y consciente del entorno urbano en el que convivimos.

Si circulas cerca de una casa hogar o clínica, recuerda que la prioridad siempre la tiene el ciudadano a pie. Reduce tu velocidad antes de llegar a los cruces marcados para evitar contratiempos con la autoridad municipal y proteger la integridad infantil.

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