Profepa investiga saqueo de huevos de tortuga en Santuario de Oaxaca

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que ya se realizan las investigaciones necesarias sobre el saqueo de huevos de tortuga golfina en Playa Escobilla en la costa de Oaxaca que se hizo viral en redes sociales.

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Profepa investiga saqueo de huevos de tortuga

En uso cuenta de X, la Profepa indicó que acudieron al lugar y ya se lleva a cabo una investigación para esclarecer los hechos. Se esta trabajando de manera coordinada con la Marina y pobladores.

Alvin Neri Castro, indicó que el saqueo de huevos de tortuga fue un hecho lamentable y es un delito federal por lo que se hará la denuncia correspondiente para dar con los responsables.

Captan a hombres saqueando huevos de tortuga

En redes sociales se vitalizó el video que muestra a unos hombres robando huevos de tortuga golfina, especie en peligro de extinción. El hecho causó indignación y tomó mucha relevancia debido a que ocurrió en el Santuario Playa Escobilla un lugar encargado de proteger a las tortugas y evitar estas prácticas.

Indignación en Oaxaca… 🐢💔



En Playa Escobilla captaron a personas saqueando nidos y robando huevos de tortuga; incluso azotando a uno de los animales.😡



La información en #HechosAM



Aquí, más detalles: https://t.co/HSf8g3l9qN pic.twitter.com/7fDJ90jqe9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 2, 2026

Marina recupera huevos de tortuga

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) recuperaron 2 mil huevos de tortuga golfina en las costas de Oaxaca y fueron trasladadas al Santuario de Playa Escobilla donde serán resguardados bajo condiciones adecuadas para su conservación, protección y manejo especializado.

Cabe destacar que la tortuga golfina es una especie en peligro de extinción y enfrenta graves amenazas por el saqueo ilegal de sus huevos, la pesca incidental y la destrucción de su hábitat. Este es un delito que se castiga con hasta 9 años de prisión.

Profepa rescata más de 5 mil huevos de tortuga en Oaxaca

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