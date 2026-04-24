El Metro de la Ciudad de México (CDMX) presenta retrasos y aglomeraciones la mañana de este viernes 24 de abril, reportan usuarios del servicio.

Las denuncias sobre mal servicio se han concentrado en la línea A, 2, 3, y 9 donde ciudadanos afirman paso lento de trenes, afluencia alta en terminales y estaciones; así como tiempos de espera prolongados.

Pese a las denuncias, en la cuenta de X de este transporte, se reporta una circulación constante.

#MetroAlMomento:

Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9 y A. El avance de trenes en la Línea B es continua por ambas direcciones. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



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¿Cómo solicitar un justificante del Metro CDMX?

Para solicitar un justificante del Metro CDMX, el usuario debe acudir a las oficinas del Sistema de Transporte Colectivo (STC), ubicadas en el primer piso de la estación Juárez, de la línea 3, con dirección Indios Verdes.

Se debe llenar una cédula e interponer una queja por el retraso en el servicio, en la que se solicita la fecha y hora en la que el Metro CDMX se retrasó, además de los datos del trabajo y el nombre del jefe directo.

El justificante será expedido únicamente cuando el motivo del retraso haya sido por un corto circuito, un problema eléctrico, una pinchadura de llanta, un problema de apertura de puertas, cuando se avientan en las vías o cuando se dañe el motor del Metro CDMX.

Es importante tener en cuenta que en los días laborales, el Metro CDMX funciona en los horarios de: 5:00 a 00:00 horas. Sábados de 6:00 a 24:00 horas. Domingos y días festivos de 7:00 a 24:00 horas.

Hoy No Circula viernes 24 de abril 2026 en CDMX y Edomex

Si este viernes 24 de abril planeas salir en automóvil, no olvides confirmar si tu vehículo puede circular.

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, este viernes no pueden transitar los vehículos que cumplan con las siguientes características:

Engomado azul

Terminación de placa 9 o 0

Holograma 1 o 2

Si tu automóvil reúne estos tres criterios, lo más recomendable es dejarlo estacionado y optar por alternativas como transporte público para evitar multas.

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