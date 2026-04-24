Es oficial en Morelos: estas placas tienen hasta el 30 de abril para verificar o pagarán multa

Un grupo de placas en Morelos enfrenta multa si no verifica a tiempo.

Un grupo de placas en Morelos enfrenta multa si no verifica a tiempo. | Secretaría de Movilidad del Estado de México Facebook / Canva Pro

Una fecha marca la diferencia entre pagar poco y pagar mucho en Morelos. El programa de verificación vehicular 2026 ya tiene activa una ventana específica y hay propietarios que aún circulan sin saberlo.

El descuido sale caro: pagarán multa quienes no completen su trámite a tiempo. Identificar si tus placas en Morelos entran en este periodo es el primer paso para evitar un gasto innecesario.

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Las placas con engomado rojo, en la mira del calendario

El engomado rojo define quiénes deben moverse ahora. Los vehículos con terminaciones de placa 3 y 4 tienen abierta su ventana oficial y el cierre está más cerca de lo que parece.

Cumplir a tiempo tiene un precio fijo: $628 pesos. Ese monto cubre el trámite completo siempre que el propietario respete su periodo asignado sin demoras.

El problema llega cuando los días pasan sin acción. La multa extemporánea ronda los $1,347 pesos, un costo que supera el doble del trámite y que se activa por simple descuido.

placas de morelos.jpg Regularización masiva de placas en Morelos. (Getty Images)

Agenda tu cita digital antes de que se agoten los espacios

Los verificentros en Morelos no reciben sin cita previa. El portal oficial concentra todo el proceso y completarlo toma apenas unos minutos desde cualquier dispositivo.

Estos son los pasos para agendar en línea sin complicaciones:

Portal de acceso: Ingresa a airepuro.morelos.gob.mx , plataforma oficial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos.

Ingresa a , plataforma oficial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos. Elige tu verificentro: Selecciona el centro de verificación más próximo a tu ubicación.

Selecciona el centro de verificación a tu ubicación. Datos requeridos: Ten a la mano tu número de placa , modelo del vehículo y tipo de combustible.

Ten a la mano tu , modelo del vehículo y tipo de combustible. Selecciona tu horario: El sistema despliega los turnos disponibles en tiempo real.

El sistema despliega los en tiempo real. Guarda tu confirmación: Recibirás un correo con tu cita; imprímelo o tenlo en tu celular porque es obligatorio presentarlo.

Abril no espera y los espacios en los verificentros se ocupan rápido. Agendar hoy significa cerrar el trámite sin multa y sin carreras de último momento.

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