Es oficial en San Luis Potosí: estas placas tienen hasta el 30 de abril para verificar

¿Tu auto entra? Las placas de SLP tienen un nuevo plazo oficial. | Canva Pro

El calendario de verificación vehicular en México no descansa, y San Luis Potosí no es la excepción. Si tienes un auto con placas de San Luis Potosí, este mes trae una fecha límite que no puedes ignorar: el jueves 30 de abril.

El trámite determina el estado técnico y ambiental de tu vehículo. Aunque en SLP la verificación no es obligatoria para todos, hay un grupo específico de placas que pueden cumplir antes de que termine abril — y el detalle está en el color del engomado.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué placas de San Luis Potosí deben verificar antes del 30 de abril?

Los vehículos con engomado rojo son los protagonistas de esta fecha límite. Específicamente, los autos cuyas placas terminen en 3 y 4 deben acudir a verificación este mes.

El programa de verificación vehicular SLP no exige el trámite de forma universal en el estado. Sin embargo, para este segmento de placas, la fecha del 30 de abril es el límite oficial del calendario vigente.

Cumplir con la verificación también tiene una ventaja práctica: si cruzas a otro estado donde el trámite sí es obligatorio, tu vehículo ya estará en regla y evitarás sanciones en carretera.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en San Luis Potosí?

Los verificentros en SLP manejan tarifas fijas, aunque en ciertas fechas algunos ofrecen pequeños descuentos. Estos son los precios oficiales:

$330 pesos — vehículos particulares de combustión a gasolina y gas

— vehículos particulares de combustión a gasolina y gas $450 pesos — vehículos particulares de combustión a diésel

El costo es accesible y el trámite te da certeza sobre el estado real de tu auto. Vale la pena no dejarlo para el último día del mes.

Requisitos para hacer la verificación vehicular en SLP

Antes de ir al verificentro, organiza tu documentación. Llegar con todo en orden evita filas dobles y rechazos innecesarios.

Estos son los 5 requisitos indispensables para completar tu verificación vehicular en San Luis Potosí:

Tarjeta de circulación

Último certificado de verificación (si ya verificaste antes)

(si ya verificaste antes) Cubrir el monto del trámite según el tipo de vehículo

según el tipo de vehículo Identificación oficial vigente

Copia de factura o carta factura (solo para autos nuevos)

Con estos documentos listos y la fecha del 30 de abril en mente, solo queda agendar tu cita y no dejar que el calendario te gane.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.