Así es la mansión de Peso Pluma en Guadalajara: tiene 194 metros cuadrados, jacuzzi y una decoración particular

Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, es un reconocido cantante, compositor y productor mexicano que acumula miles de reproducciones en las plataformas musicales. Recientemente, adquirió una mansión en Guadalajara con increíbles vistas.

La casa en cuestión es un departamento en Puerta de Hierro, dentro del complejo Andares, en Guadalajara. Se trata de un vecindario exclusivo que también alberga a otras grandes figuras del espectáculo y los deportes, como el cantante Alejandro Fernández, “El Potrillo”, y el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez.

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¿Cómo es la mansión de Peso Pluma en Guadalajara?

La propiedad forma parte de un edificio con acceso a un centro de negocios, piscina y lujosas áreas comunes.

En total, la mansión del cantante mexicano de corridos tumbados, reguetón y trap latino tiene 194 metros cuadrados que combinan elegancia y funcionalidad. Además, cuenta con:

Dos recámaras con vistas panorámicas a la ciudad.

Un jacuzzi amplio.

La “doble P” presente en la decoración en diferentes espacios.

¿Cuánto cuesta la propiedad de Peso Pluma en Guadalajara?

De acuerdo a lo trascendido, la mansión de Peso Pluma en Guadalajara tiene un valor estimado de unos 800 mil dólares (alrededor de 14 millones de pesos mexicanos).

El costo de la propiedad da cuenta de la inversión que hizo el cantante mexicano para adquirir la vivienda y confirma que la “dobleP” ya es parte de un selecto grupo de celebridades con residencias de alto nivel.

¿En qué otros lugares tiene casas Peso Pluma?

Además de este lujoso departamento, el artista renta una casa en Beverly Hills, California (Estados Unidos) donde también habitan grandes estrellas de Hollywood. Se estima que el costo de la renta de esta propiedad alcanza los 50 mil dólares mensuales (850 mil pesos mexicanos).

Mientras tanto, aseguran que Peso Pluma está concretando la compra de una residencia en Estados Unidos, donde pasa gran parte de su tiempo.

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